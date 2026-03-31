POGREŠANI, A NAJDENI

Slovenki (70, 56) iskali ves teden: iz hostla v Travniku odšli neznano kam, hči poklicala na policijo

Hči ju je pogrešala teden dni, nato pa obvestila policijo, ki je sprožila iskalno akcijo. Ta se je na srečo končala uspešno.
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic, Delo
N. Č.
 31. 3. 2026 | 13:05
1:56
A+A-

Po napetih dneh negotovosti in iskanja je iz Bosne in Hercegovine prišla dobra novica, da so dve Slovenki, ki sta izginili v Novem Travniku, našli živi in zdravi. O tem poroča portal GP Maljevac. 70-letna E. P. (1956) in 56-letna M. J. sta v BiH sprožili pravo iskalno akcijo, potem ko se nista več javljali na telefone in je za njima izginila vsaka sled. O njunem izginotju je policijo obvestila hčerka pogrešane 70-letnice. Zdaj pa se je izkazalo, da je šlo za niz nesrečnih okoliščin.

Kot poroča GP Maljevac, sta ženski v avtomobilu koprskih registrskih oznak sledili navigaciji, ki ju je pripeljala na pogorje Zelengora. Tam ju je zajelo še snežno neurje, zato sta bili prisiljeni poiskati zavetje, ki sta našli v eni izmed počitniških hišic. Tam sta počakali, da se razmere umirijo. Zaradi slabega telefonskega signala nista mogli vzpostaviti stika z družino in prijatelji, kar je še dodatno povečalo zaskrbljenost.

Prijavo o njunem izginotju je policija prejela 29. marca popoldne, ko je zaskrbljena hčerka 70-letnice javila, da se  pogrešani že več dni ne oglašata na telefon. Z njima je bila nazadnje v stiku 23. marca dopoldne, ko sta bivali v hostlu v Novem Travniku. Nato se je za njima izgubila vsaka sled.

Policija je nemudoma organizirala iskalno akcijo in obvestila vse pristojne službe. Danes so sporočili, da so pogrešani našli. Več informacij o teh nesrečnih okoliščinah bo znanih naknadno.

Več iz teme

pogrešani Slovenkiiskalna akcijaizginotjeNovi Travnik
ZADNJE NOVICE
13:48
Lifestyle  |  Stil
ZANIMIVOSTI IZ ŽIVALSKEGA SVETA

Te živali premagujejo neverjetne razdalje

Slovijo po živo oranžnih krilih s črnimi žilami in belimi pikami ob robu.
31. 3. 2026 | 13:48
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
DRAMA PO DRAMI

Trumpova je postavila ultimat

Vanessa Trump naj bi svojemu fantu, Tigerju Woodsu, po aretaciji postavila jasen ultimat.
31. 3. 2026 | 13:25
13:13
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBA

Ni meja - zgodba o bližini, upanju in novih začetkih

Skupina Imperij je izdala nov singel in videospot.
31. 3. 2026 | 13:13
13:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POGREŠANI, A NAJDENI

Slovenki (70, 56) iskali ves teden: iz hostla v Travniku odšli neznano kam, hči poklicala na policijo

Hči ju je pogrešala teden dni, nato pa obvestila policijo, ki je sprožila iskalno akcijo. Ta se je na srečo končala uspešno.
31. 3. 2026 | 13:05
13:00
Lifestyle  |  Polet
ZAKAJ PA NE

6 načinov, kako joga spremeni življenje po 60

Močnejše telo in miren um z jogo v zrelih letih.
Miroslav Cvjetičanin31. 3. 2026 | 13:00
12:47
Bulvar  |  Zanimivosti
TAJVAN

Ob avtocesti postavili kip ekscentričnega meniha vrtoglave vrednosti

Zlato okoli vratu naj bi bilo vredno okoli tri milijone evrov.
31. 3. 2026 | 12:47

