Slovenki (70, 56) iskali ves teden: iz hostla v Travniku odšli neznano kam, hči poklicala na policijo

Po napetih dneh negotovosti in iskanja je iz Bosne in Hercegovine prišla dobra novica, da so dve Slovenki, ki sta izginili v Novem Travniku, našli živi in zdravi. O tem poroča portal GP Maljevac. 70-letna E. P. (1956) in 56-letna M. J. sta v BiH sprožili pravo iskalno akcijo, potem ko se nista več javljali na telefone in je za njima izginila vsaka sled. O njunem izginotju je policijo obvestila hčerka pogrešane 70-letnice. Zdaj pa se je izkazalo, da je šlo za niz nesrečnih okoliščin.

Kot poroča GP Maljevac, sta ženski v avtomobilu koprskih registrskih oznak sledili navigaciji, ki ju je pripeljala na pogorje Zelengora. Tam ju je zajelo še snežno neurje, zato sta bili prisiljeni poiskati zavetje, ki sta našli v eni izmed počitniških hišic. Tam sta počakali, da se razmere umirijo. Zaradi slabega telefonskega signala nista mogli vzpostaviti stika z družino in prijatelji, kar je še dodatno povečalo zaskrbljenost.

Prijavo o njunem izginotju je policija prejela 29. marca popoldne, ko je zaskrbljena hčerka 70-letnice javila, da se pogrešani že več dni ne oglašata na telefon. Z njima je bila nazadnje v stiku 23. marca dopoldne, ko sta bivali v hostlu v Novem Travniku. Nato se je za njima izgubila vsaka sled.

Policija je nemudoma organizirala iskalno akcijo in obvestila vse pristojne službe. Danes so sporočili, da so pogrešani našli. Več informacij o teh nesrečnih okoliščinah bo znanih naknadno.