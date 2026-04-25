Slovenska državljanka udeležena v hudi prometni nesreči na Hrvaškem, tri so odpeljali, poškodovana tudi nosečnica (FOTO)

Portal jutarnji.hr poroča o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v petek okrog 18.30 ure na državni cesti na otoku Cres. O nesreči so poročali že včeraj, danes pa so prišle podrobnejše informacije. Po pisanju portala je bila v prometni nesreči udeležena tudi 30-letna slovenska državljanka.

Po pisanju omenjenega portala, ki se sklicuje na informacije Policijske uprave primorsko-goranske, je do prometne nesreče prišlo, ker 45-letna voznica osebnega vozila ni prilagodila hitrosti pogojem na cesti, tako da je z vozilom šla na nasprotni vozni pas, kjer je trčila v osebno vozilo, ki ga je upravljala 30-letna slovenska državljanka. Za tem je 45-letnica trčila še v osebno vozilo, ki ga je upravljala 27-letna hrvaška državljanka. V vozilu 27-letnice je bila še 23-letna sopotnica. V prometni nesreči je prišlo do hudih poškodb 45-letne voznice, ki je sicer hrvaška državljanka, ter 27- in 23-letnice v drugem vozilu.

O prometni nesreči na otoku Cres na Facebooku poročajo tudi gasilci z Lošinja. Po njihovih informacijah je ena izmed udeleženih oseb v prometni nesreči noseča. Ta oseba je bila ujeta v avtomobilu, a so jo uspeli rešiti.