Slovenska šestčlanska družina zletela v prepad

Na hrvaški avtocesti A1, ki prestolnico Zagreb povezuje s Splitom, se je v soboto okoli 9.30 nedaleč od Masleniškega mosta zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je bila udeležena šestčlanska slovenska družina. Ta se je vozila v avtomobilu, ki je zapeljal s ceste in padel v približno 15 metrov globoko globel.

Hrvaški mediji so poročali, da je bila nesreča, ki se je zgodila le malo naprej od izvoza Rovanjska v smeri proti Dalmaciji, usodna za dedka, preostalih pet ponesrečenih družinskih članov so odpeljali v zadrsko splošno bolnišnico. Kirurg Oliver Jurić je v soboto povedal, da sta bila dva otroka lažje poškodovana, ena ženska srednjih let pa huje in jo bodo operirali, nato pa sprejeli na oddelek za ortopedijo in travmatologijo. Druga starejša ženska bo ostala na bolnišničnem opazovanju.

9.30 JE BILA URA, ko se je zgodila nesreča.

Policija v Zadru je kmalu posumila, da je bil vzrok v prehitri vožnji. Voznik je v deževnem vremenu na mokri in spolzki cesti izgubil nadzor nad avtomobilom. Po opravljeni preiskavi so z zadrske policijske uprave sporočili, da se je nesreča zgodila, ko je 40-letni slovenski državljan vozil avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami v smeri juga. »Hitrosti vozila ni prilagodil razmeram, stanju na cestišču in vremenskim razmeram, zaradi česar je izgubil nadzor nad vozilom, trčil in prebil zaščitno kovinsko ograjo ter pristal na pobočju pod nivojem vozišča,« so sporočili in dodali, da je v dogodku umrl sopotnik, 77-letni državljan Slovenije.

Nesrečo na hrvaški avtocesti povzročil 40-letni Slovenec. Poleg njega je sedel 77-letnik, v dogodku je umrl. V avtomobilu so bile še štiri osebe, ena je huje poškodovana.

»Vozniku in drugim sopotnikom v vozilu, državljanom Slovenije, je bila zdravniška pomoč nudena v Splošni bolnišnici Zadar; 40-letna sopotnica je bil hudo telesno poškodovana, 75-letna sopotnica, voznik in dva otroka sopotnika so bili lažje telesno poškodovani,« so pojasnili in še, da je bila za 77-letno žrtev nesreče odrejena obdukcija. »Nadaljnja kriminalistična preiskava je v teku,« so sklenili.