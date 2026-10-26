Slovenski boksar z balkona opazoval mimoidoče in masturbiral?! Pri sebi imel tudi kokain

V ZADRU

Slovenskega kršitelja je javno samozadovoljevanje na Hrvaškem drago stalo. Policija pri njem našla tudi kokain.

S Hrvaške je tudi to poletje prišlo več novic, ko so Slovenci polnili strani črne kronike. Junija so v lepi njihovi zasačili 53-letnega slovenskega državljana med samozadovoljevanjem na balkonu hotela v četrti Voštarnica v Zadru. Hrvaški mediji njegovega imena niso objavili, pred dnevi pa je na Facebook profilu Slovenski boks zakrožila objava z navedbo, da gre za mariborskega boksarskega trenerja Igorja Rašića. Objava je kmalu izginila s profila, Rašić se ni odzval na naše klice in sporočila, ko smo želeli pri njem preveriti ta podatek, je pa v času izgreda v Zadru potekal mednarodni ...