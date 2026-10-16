Slovenski delavec poškodovan v eksploziji rafinerije v Grčiji, dva sodelavca umrla, trije aretirani

V grški rafineriji Motor Oil v kraju Agii Theodori blizu Korinta se je v četrtek, 15. oktobra, zgodila nova huda delovna nesreča. Med vzdrževalnimi deli je odjeknila eksplozija, v kateri so bili poškodovani štirje delavci, med njimi tudi 48-letni Slovenec. Dva delavca sta utrpela hujše poškodbe. Nesreča se je zgodila le šest dni po prejšnji eksploziji v istem obratu, ki je zahtevala dve življenji.

Slovenca poškodoval udarni val

Po poročanju grške državne televizije ERT so vzdrževalna dela izvajali zaposleni zunanjega izvajalca. Med varjenjem naj bi prišlo do nenadnega in silovitega sproščanja plina, ki je povzročilo eksplozijo. Požar ni izbruhnil. Med lažje poškodovanima sta 48-letni slovenski državljan in 28-letni Grk. Slednji se je po prvih informacijah poškodoval pri padcu, ki ga je povzročila eksplozija, Slovenca pa je poškodoval udarni val. Oba sta se z lastnim prevozom odpravila v bolnišnico v Korintu. Po najnovejših informacijah grških medijev je 48-letni Slovenec že prejel odpustnico in zapustil bolnišnico.

Precej huje sta jo odnesla druga dva delavca, grška državljana, stara 40 in 59 let. Zaradi poškodb so ju iz Korinta prepeljali v bolnišnico Thriasio pri Atenah. Dva delavca operirali, enega sprejeli na intenzivno nego Iz bolnišnice so danes sporočili, da sta oba huje poškodovana utrpela zlome zgornjih in spodnjih okončin ter opekline manjšega obsega.

Oba sta prestala operacijo in po navedbah zdravnikov dobro okrevata. Eden je zaradi pooperativnega spremljanja na oddelku intenzivne terapije, vendar ni intubiran. Po trenutni zdravniški oceni življenje nobenega od njiju ni ogroženo.

Policija aretirala tri ljudi

Grške oblasti so po nesreči sprožile preiskavo, v kateri sodeluje tudi inšpektorat za delo. Policija je aretirala tri moške. Gre za 62-letnega izvajalca vzdrževalnih del, 63-letnega zaposlenega pri zunanjem izvajalcu in 46-letnega zaposlenega v družbi Motor Oil. Preiskovalci ugotavljajo, kako je prišlo do eksplozije in ali so bili med izvajanjem del upoštevani vsi varnostni postopki.

Družba Motor Oil je pojasnila, da se je nesreča zgodila med preventivnim vzdrževanjem proizvodne enote, ki tedaj ni obratovala. Po prvi oceni podjetja naj bi dogodek povzročil nenaden izpust pare, natančne okoliščine pa še preiskujejo. Podjetje je zato do ponedeljka, 19. oktobra, začasno ustavilo preventivna vzdrževalna dela.

Pred šestimi dnevi sta v isti rafineriji umrla dva delavca

Četrtkova nesreča je še posebej pretresljiva zaradi dogodkov iz prejšnjega tedna. V isti rafineriji je namreč 9. oktobra med vzdrževalnimi deli prišlo do druge hude nesreče. Po prvih ugotovitvah se je zaradi sprostitve tlaka odtrgal kovinski pokrov naprave in silovito zadel delavca zunanjega izvajalca. Oba sta utrpela izjemno hude poškodbe. Prvi, 43-letni delavec, je umrl še istega dne, drugi, 50-letnik, pa je poškodbam podlegel v nedeljo, 11. oktobra. V preiskavi tega dogodka so policisti prijeli štiri ljudi.

Rafinerijo Motor Oil je sicer že septembra 2024 prizadel večji požar po eksploziji, v kateri so bili poškodovani trije zaposleni zunanjega izvajalca. Vzroke obeh oktobrskih nesreč pristojni organi preiskujejo ločeno, za zdaj pa ni potrjeno, da bi bili tehnično povezani.