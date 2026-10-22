Mariborski huligani razgrajali v Gradcu, Avstrijci poročajo o 133 prijavah in poškodovanih policistih (FOTO)

Nogometni derbi med graškima kluboma Sturm in GAK se je v nedeljo, 18. oktobra, sprevrgel v pravo nočno moro za policiste in številne obiskovalce. Medtem ko je Sturm na igrišču slavil s prepričljivih 6:1, so se zunaj stadiona odvijali nasilni obračuni med navijaškimi skupinami. Po poročanju avstrijskega ORF so bili v izgrede vpleteni tudi nasilni huligani iz Slovenije in Češke, ki naj bi jih v Gradec povabili ultrasi kluba GAK, da bi okrepili svoje vrste. Podrobnosti o njihovi identiteti in morebitnih prijetjih za zdaj niso znane.

Pretepi, petarde in poškodovani policisti

Napetosti so se začele stopnjevati že pred začetkom tekme, ko so se navijači GAK v organiziranem pohodu odpravili proti stadionu v mestni četrti Liebenau. Med približevanjem območju, kjer so bili zbrani navijači Sturma, so začela leteti pirotehnična sredstva. V bližini poslovnega središča nedaleč od avtocestnega priključka je izbruhnil silovit pretep med huligani. Posnetki, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, prikazujejo tudi skupino nasilnežev, ki obračunava z osebo na tleh. V okolici gostinskega lokala je nastala precejšnja materialna škoda.

Policisti so morali posredovati tudi po koncu tekme, ko je približno 50 zamaskiranih privržencev GAK na ulici Liebenauer Hauptstraße napadlo navijače nasprotnega moštva. Policija je skupino obkolila in vseh 50 oseb prijavila zaradi kršenja javnega reda. Pri izgredih so bili poškodovani trije policisti, ki so zaradi glasnih eksplozij pirotehničnih sredstev utrpeli poškodbe sluha. Po najnovejših podatkih je bilo poškodovanih tudi šest policijskih vozil.

Kar 133 prijav, policija pregleduje 230 gigabajtov posnetkov

Obseg nasilja razkrivajo tudi najnovejši podatki avstrijske policije. Po nedeljskem derbiju so podali kar 133 prijav, od tega 18 zaradi suma kaznivih dejanj in 115 zaradi prekrškov. Preiskovalci imajo pred seboj še ogromno dela. Pregledati morajo namreč približno 230 gigabajtov videoposnetkov, s pomočjo katerih poskušajo identificirati udeležence nasilnih obračunov. Med drugim preiskujejo sum ropa in nevarnih groženj. Neznana ženska naj bi enemu od navijačev z vratu strgala navijaški šal, enega moškega pa so prijavili zaradi nacističnega pozdrava.

Razmere so bile tako napete, da je policija resno razmišljala celo o odpovedi tekme. Že pred začetkom so namreč v sektorju navijačev GAK odkrili večjo količino pirotehničnih sredstev. Po kriznem sestanku predstavnikov policije, klubov in avstrijske nogometne lige so se vendarle odločili, da bo srečanje potekalo. Toda težave so se nadaljevale tudi med tekmo, zato so morali prvič na graškem derbiju uporabiti poseben tristopenjski varnostni protokol, ki lahko v skrajnem primeru privede do prekinitve tekme. Dogajanje je pretreslo tudi vodstvi obeh klubov, ki sta nasilje obsodili.

Danes jih čaka nova tekma

Avstrijska policija medtem že pripravlja nov obsežen varnostni ukrep za prihodnje dogodke. Sturm se bo danes, v četrtek, 22. oktobra, v evropski ligi pomeril s francoskim Olympiquom iz Marseilla. UEFA je srečanje označila za tekmo z visokim varnostnim tveganjem. V Gradec naj bi prišlo približno tisoč francoskih navijačev, pričakujejo pa tudi organizirane skupine iz Italije.

Za varnost bo skrbelo več sto policistov, v pripravljenosti bodo tudi policijski psi in vodni top. Pri zagotavljanju reda bodo avstrijskim kolegom pomagali še posebej usposobljeni policisti iz Francije.