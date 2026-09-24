Šokantno razkritje: Luka naj bi vozil rekordni tovor, slovenski škaljarec v središču kokainske afere (FOTO)

Avgusta so na Hrvaškem aretirali Luko Lipeja Mlekuža. Bil naj bi pomemben član škaljarskega klana.
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Z drogo so mastno služili. FOTO: Getty Images
Zdaj je dokončno znano, zakaj so 8. avgusta na Hrvaškem na podlagi rdeče Interpolove tiralice aretirali 33-letnega Slovenca Luko Lipeja Mlekuža. Nujno iskanje za njim je razpisala črnogorska podružnica te mednarodne organizacije kriminalistične policije, saj je po črnogorskih trditvah član kriminalne organizacije, povezane z razvpitim škaljarskim klanom. Bil naj bi v izročitvenem priporu, podgoriško specializirano tožilstvo pa je zdaj v tej zadevi vložilo obtožbo.
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Bil naj bi torej pripadnik organizirane kriminalne združbe iz Bara, ki jo je do prijetja vodil ...