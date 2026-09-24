Šokantno razkritje: Luka naj bi vozil rekordni tovor, slovenski škaljarec v središču kokainske afere (FOTO)

INTERPOLOVA TIRALICA

Avgusta so na Hrvaškem aretirali Luko Lipeja Mlekuža. Bil naj bi pomemben član škaljarskega klana.

Zdaj je dokončno znano, zakaj so 8. avgusta na Hrvaškem na podlagi rdeče Interpolove tiralice aretirali 33-letnega Slovenca Luko Lipeja Mlekuža. Nujno iskanje za njim je razpisala črnogorska podružnica te mednarodne organizacije kriminalistične policije, saj je po črnogorskih trditvah član kriminalne organizacije, povezane z razvpitim škaljarskim klanom. Bil naj bi v izročitvenem priporu, podgoriško specializirano tožilstvo pa je zdaj v tej zadevi vložilo obtožbo. Droga na Švedsko, denar v Črno goro Bil naj bi torej pripadnik organizirane kriminalne združbe iz Bara, ki jo je do prijetja vodil ...