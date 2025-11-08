Službeni pes odkril kokain, domnevno nabavljen v Sloveniji

Mejna policija Bosne in Hercegovine je v akciji na meji s Hrvaško zasegla tri kilograme kokaina. Ob tem je policija pridržala Sanela Begića, Denija Alibabića in Adija Abdihozića. Po poročanju spletnega portala pretraga.ba, so drogo, ki je bila kupljena v Sloveniji z namenom prenosa v Bosno in Hercegovino, našli v enem od dveh avtomobilov Škoda in Cupra, v katerih so bili trije člani mednarodne kriminalne združbe, osumljeni povezave z Dinom Muzaferovićem Cezarjem, ki je pred časom imel namen razstreliti mariborske zapore, kjer se je nahajal v priporu.

Isti vir navaja, da je drogo odkril službeni policijski pes. Kokain je bil skrit pod plastiko menjalnika v avtomobilu Škoda, ki ga je vozil Begić. Osumljenca sta v vozilu naredila poseben prostor. Policija sama ni mogla dostopati do prostora vozila, kjer so skrivali kokain, in so zaprosili za pomoč avtomehanika iz Škodinega servisa.