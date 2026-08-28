Šmrk je pevko Senidah želeli politi s kislino

Kako razširjena je bila nekoč aplikacija sky med člani različnih kriminalnih združb po Evropi, smo se lahko dobro prepričali že na sojenju domnevnim članom slovenske celice zloglasnega kavaškega klana v Ljubljani. Delovala je na posebej prilagojenih telefonih, komunikacija pa je bila močno šifrirana. To pomeni, da so se lahko samodejno brisala sporočila. A ko so leta 2021 belgijski, francoski in nizozemski organi začeli dostopati do omenjenih komunikacij in jih dešifrirati, so začeli preiskovalci dobivati kot zlato vredne dokaze za različne organe pregona po Evropi. Ne samo za slovenske, ampak med drugim tudi za tiste iz Bosne in Hercegovine.

11. avgusta 2026 je obtožnica postala pravnomočna.

Tam so namreč včeraj v okviru akcije Catering med drugim aretirali Admirja Arnautovića, v kriminalnih okoljih znanega kot Šmrk, nekdanjega glasbenega menedžerja, ki je poslovno sodeloval tudi z eno največjih balkanskih zvezdnic Senido Hajdarpašić - Senidah, sicer slovensko pevko črnogorskih korenin. Zoper Arnautovića in tudi njegovega domnevnega pajdaša Adnana Maglića tožilstvo v pravnomočni obtožnici skupaj s še nekaterimi drugimi osebami očita storitev več kaznivih dejanj v obdobju med letoma 2019 in 2022, od nedovoljene trgovine z drogo in orožjem do pranja denarja in tudi v primeru pevke Senidah povzročitve hude telesne poškodbe.

Admir Arnautović, nekdanji glasbeni menedžer, ki je poslovno sodeloval tudi s pevko. Foto: facebook

Šmrk in člani njegove domnevne združbe naj bi načrtovali napad na pevko s kislino, o tem naj bi se dogovarjali prav prek aplikacije sky. Posledice napada s kislino so grozljive, pri tem ne gre zgolj za hude poškodbe kože, ampak lahko tudi sluha, vida, požiralnika in notranjih organov. Žrtve navajajo grozljive bolečine in trajne psihične posledice. Nekatere tovrstnih napadov žal ne preživijo. Arnautovića in Maglića so zaradi vsega tega priprli že septembra 2022, a ju po nekaj mesecih izpustili.