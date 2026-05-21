Smrt dekleta (29) na avtocesti A1 pretresla tudi izkušene policiste

Splitska policija v sodelovanju s pristojnim županijskim državnim tožilstvom poskuša ugotoviti, kako se je 29-letna ženska, rojena v Županji, ki je v sredo zvečer umrla na avtocesti A1 nedaleč od počivališča Sitno, sploh znašla tam, piše Slobodna Dalmacija.

Intenzivno preverjajo vse razpoložljive posnetke nadzornih kamer z bencinskih servisov in poskušajo najti vozilo, s katerim je, če je res prišla z njim, na avtocesto prišla sama ali pa jo je tja kdo pripeljal. Preiskovalci skušajo razjasniti, ali gre za samomor ali morda za kaj drugega. Izvedeli so, da je 29-letnica v zadnjem času živela na območju Šibenika. Kot so izvedeli, je policija v nekaj minutah prejela dve prijavi voznikov, da se po levem, prehitevalnem pasu na avtocesti giblje ženska oseba. Tretja prijava, ki je sledila zelo hitro, pa je govorila, da je peško zbil avtomobil.

Potem ko jo je zadelo prvo osebno vozilo s hrvaškimi registrskimi oznakami, je vanjo trčilo še drugo vozilo, ki ga je vozil državljan ZDA, nato pa je v truplo nesrečne mladenke trčilo še tretje vozilo, ki ga je vozil državljan Srbije. Zadnja dva voznika naj bi policiji povedala, da sta ob trčenju mislila, da je na vozišču nekakšna vreča. Prizor na kraju nesreče je bil tako grozljiv, da je pretresel tudi izkušene policiste, dežurno namestnico županijskega državnega tožilca in sodnega izvedenca za promet, a ogled kraja nesreče so morali opraviti.

»Sinoči, 20. maja, okoli 23.40, se je na 341. kilometru avtoceste A1, nedaleč od počivališča Sitno, zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega vozila trčil v peško, ki je bila na vozišču. Peška je umrla. Policisti so na kraju dogodka opravili ogled, ki ga je vodila namestnica županijskega državnega tožilca ob navzočnosti sodnega izvedenca. Avtocesta A1 od priključka Prgomet do priključka Danilo v smeri Zagreba je trenutno še vedno zaprta za promet,« je sporočila splitska policija, še navaja Slobodna Dalmacija.