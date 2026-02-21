Smrt kosila na smučišču! V novih plazovih umrlo še pet smučarjev

V petek je v novih snežnih plazovih v Avstriji umrlo pet smučarjev, so sporočile tamkajšnje oblasti. Dve osebi so našli mrtvi po splazu na smučišču St. Anton am Arlberg. Žrtvi so potegnili iz snega, vendar ju ni bilo mogoče rešiti, je povedal tiskovni predstavnik policije.

Od preostalih treh, ki so jih reševalci uspeli izvleči iz snega, je en smučar podlegel poškodbam v večernih urah v bolnišnici.

Za zdaj ne morejo objaviti podrobnosti o starosti in državljanstvu žrtev

V Klösterleju v zvezni deželi Predarlska pa je 39-letni Švicar umrl, ko se je s snežno desko spuščal po strmem pobočju skupaj z 47-letnim Nemcem.

V Avstriji so to zimo zabeležili vsaj 21 smrtnih žrtev zaradi plazov.

Še prej je 42-letni nemški smučar umrl v plazu na tirolskem smučišču Nauders. Mediji so poročali, da je moški smučal izven urejene proge skupaj s svojim 16-letnim sinom, ki je preživel, a je v bolnišnici s hudimi poškodbami. Poskušala sta prečkati severno pobočje, ko se je odlomila snežna plošča, široka okoli 400 metrov, in ju odnesla po pobočju navzdol.

V delih Tirolske je v zadnjih dneh zapadlo do 40 centimetrov novega snega, zato so oblasti opozorile smučarje in deskarje, da so razmere za sprožitev plazov še vedno zelo nevarne.