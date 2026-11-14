Smrt Kristiana Josipa Periša razkrila grozljivo prakso v hrvaški psihiatrični kliniki: čistilka je razkrila šokantno nasilje

Potem ko je v javnost pricurljal posnetek nadzornih kamer, na katerem se vidi, kako so medicinski tehniki ob prisotnosti zdravnice privezanega bolnika osem minut do smrti dušili z blazino, ga tepli s pestmi in mu na vrat pritiskali s koleni, so se pojavila številna pričevanja, ki kažejo, da ne gre za osamljen primer, temveč je to ustaljena praksa ravnanja s pacienti.

Hrvaški mediji vsak dan razkrivajo bolj pretresljive podrobnosti o nasilju medicinskega osebja v tej psihiatrični kliniki. Za spletni portal Zagreb.info je spregovorila nekdanja čistilka, ki je bila v sedmih letih pogosto priča različnim oblikam nasilja nad pacienti. Tega niso izvajali le posamezni medicinski tehniki in medicinske sestre, ampak tudi zdravniki.

Posnetek zadnjih trenutkov Kristiana Periša FOTO: Jutarnji list/Zajem Zaslona

»Res je, da so bili nekateri pacienti agresivni, vendar to ne pomeni, da jih smejo pretepati,« je opozorila in dodala, da so zaposlene, za katere se je vedelo, da so nasilni, namesto kaznovanja preprosto premestili na druge oddelke. Razkrila je še, da je bilo osebje nasilno predvsem ponoči, ko je bil dežuren le en zdravnik.

Na seji zagrebške mestne skupščine so izpostavili pretresljive številke o nenavadno visoki smrtnosti na kliniki Sveti Ivan. V treh letih je v njej umrlo 200 pacientov, kar je bistveno več kot na kliniki za psihiatrijo Vrapče, ki ima približno dvakrat več hospitalizacij.

Na kliniki je v zadnjih letih nenavadno visoka smrtnost. FOTO: Dragan Matić/Cropix

Medtem se širi tudi krog oseb, katerih ravnanje preiskujejo. Vsi štirje osumljeni medicinski tehniki so v enomesečnem priporu, odgovornost drugih zaposlenih, tudi zdravnice, ki je bila v sobi, a ni zaustavila izživljanja tehnikov nad privezanim pacientov, pa še preverjajo.