Smrt med pripravami na kres: moški je padel z grmade, policija okoliščine še preiskuje

Severnoirski Belfast je pretresla tragična nesreča. Moški, star okoli 40 let, je umrl po padcu z grmade za kres v naselju Braniel. Nesreča se je zgodila okoli enih zjutraj v soboto, poškodovanega pa so odpeljali v bolnišnico, kjer je pozneje zaradi poškodb umrl. Na družbenih omrežjih se je ponesrečenčeva hči od očeta poslovila z ganljivim zapisom, ki je pretresel številne.

»Nikoli si nisem mislila, da bom morala to napisati tako kmalu. Še včeraj sem bila s teboj,« je zapisala. Dodala je: »Počivaj v miru, očka. Nikoli mi nisi pustil, da bi se fotografirala s tabo. Ne bi te zamenjala za nič na svetu. Ljubila te bom za vedno, dokler se spet ne srečava.« Policija še preiskuje okoliščine dogodka.

Skupnost je pretresena

Tragedija se je zgodila v času tradicionalnih kresovanj pred paradami Oranskega reda, ki vsako leto 12. julija zaznamujejo obletnico bitke ob Boynu iz leta 1690, v kateri je protestantski kralj Viljem Oranski premagal katoliškega kralja Jakoba II.

Pretresena skupnost je pred prižigom kresa, v katerem je umrl moški, njegovi družini namenila minuto molka.