Smrtonosne posledice požara pri Omišu: 58-letnica izgubila boj za življenje, trije še vedno v smrtni nevarnosti

Zaradi poškodb, ki jih je utrpela v uničujočem požaru na območju Omiša sredi avgusta, je danes umrla 58-letna ženska. Gre za tretjo smrtno žrtev požara, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, trije bolniki pa so še vedno v smrtni nevarnosti. »Kljub vsem ukrepom intenzivnega zdravljenja in prizadevanjem zdravstvenega osebja je zaradi poškodb, ki jih je utrpela v požaru na območju Omiša, umrla še ena oseba, rojena leta 1968,« so danes sporočili iz KBC Split.

Prva žrtev požara, 34-letna državljanka Bosne in Hercegovine, je umrla na dan izbruha požara. Dva tedna pozneje je v KBC Split umrl še 79-letni moški, ki je v požaru utrpel hude opekline. Trije bolniki se še vedno zdravijo na intenzivni negi in so odvisni od mehanske ventilacije, so danes po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočili iz KBC Split. Vsi prejemajo antibiotike in jih vsakih nekaj dni operirajo, da jim odstranijo odmrlo tkivo.

Požar je izbruhnil 13. avgusta v Lokvi Rogoznici in se zaradi orkanskega vetra hitro razširil proti več naseljem in do samega roba Omiša. Evakuirali so več kot 2000 prebivalcev in turistov. Večina poškodovanih je imela težave z dihanjem zaradi gostega dima, več ljudi je utrpelo hude opekline. Gmotna škoda znaša okoli 110 milijonov evrov. Ogenj je zajel približno 1000 hektarjev površin, uničil 58 hiš in stanovanjskih objektov, 36 vozil ter 25 plovil.