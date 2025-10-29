  • Delo d.o.o.
POLICIJA PROTI KRIMINALCEM

Smrtonosni spopad na ulicah Ria: eksplozije, streljanje, kaos, 64 mrtvih (VIDEO in FOTO)

Policijska operacija je vključevala dva helikopterja, več dronov, 22 oklepnih vozil in 12 vozil za rušenje.
A. G.
 29. 10. 2025 | 14:56
 29. 10. 2025 | 14:56
A+A-

Policijska operacija, v kateri je sodelovalo več kot 2.500 policistov, je potekala v torek, 28. oktobra, in je bila usmerjena proti kriminalni združbi za trgovino z drogami. Po poročilih je po policijski operaciji, ki je ciljala na gangsterje v Riu de Janeiru, umrlo vsaj 64 ljudi.

Policisti so ciljali na združbo Red Command v severnih predmestjih Ria de Janeira, blizu mednarodnega letališča, poročata britanski časnik The Times in BBC.

Policisti so hoteli izvesti naloge za prijetje vodilnih članov združbe za trgovino z drogami, a se je operacija spremenila v največji in najbolj smrtonosni obračun v zgodovini Ria de Janeira.

Člani združbe so se odzvali na racijo, v kateri je sodelovalo več kot 2.500 policistov, s strelnim orožjem in ročnimi granatami, potem ko so oblasti vstopile v dve skupnosti. Policijska operacija je vključevala dva helikopterja, več dronov, 22 oklepnih vozil in 12 vozil za rušenje. 

Zažgali barikade

V ciljanih območjih, ki zajemajo četrti Alemão in Penha, so gangsterji zažgali tudi barikade.

»Tako policisti Ria de Janeira doživijo srečanje s kriminalci: z bombami, spuščenimi z droni. To je velikost izziva, s katerim se soočamo. Ne gre več za običajen kriminal, temveč za drogoterorizem,« je na Facebooku zapisal guverner države Cláudio Castro.

Castro je po poročanju The Times dejal, da so se ubiti člani združbe upirali prijetju. Oblasti so imele pripravljene 51 nalog za prijetje, večino za osumljence trgovine z drogami in tri zaradi obtožb mučenja.

V sporočilu za javnost je Civilna policija države Rio de Janeiro potrdila, da so med mrtvimi štirje policisti. »Izrekamo iskreno sožalje družinam in prijateljem civilnih policistov Marcosa Viníciusa Cardosa de Carvalha (51) in Rodrigoa Vellosa Cabrala (34) ter vojaških policistov Heberja Carvalha da Fonseca (39) in Cleitona Serafima Gonçalvesa (42), ki so umrli v obrambi družbe med operacijo Contenção v prestolnici države Rio de Janeiro 28. oktobra, na dan javnih uslužbencev,« so zapisali v portugalščini.

Policija je v skupnem sporočilu na Instagramu sporočila, da so izvedli skoraj 100 prijetij in zasegli več kot 90 pušk. Po poročilu so med operacijo ubili tudi številne člane združbe, policija pa je zasegla tudi pol tone drog. Policijske operacije v Braziliji so pogoste pred večjimi dogodki v državi.

Svetovni podnebni vrh COP30 bo od 6. novembra potekal v Belemu, princ William pa bo 5. novembra potoval sam v Rio de Janeiro na podelitev nagrad Earthshot.

V izjavi je Urad Združenih narodov za človekove pravice označil smrtni izid operacije za »grozljiv«, poročata BBC in The Times. »Ta smrtonosna operacija nadaljuje trend ekstremno usodnih posledic policijskih operacij v marginaliziranih skupnostih Brazilije. Opominjamo oblasti na njihove obveznosti po mednarodnem pravu o človekovih pravicah in pozivamo k hitrim in učinkovitim preiskavam«, poroča People.

policija Brazilija droge Rio de Janeiro aretacija Španija smrtne žrtve kriminalna združba
