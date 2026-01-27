Smučarka želela slikati snežnega leoparda, končalo se je katastrofalno (VIDEO)

V jugozahodnem delu Kitajske, natančneje v Keketuohai UNESCO Global Geoparku, je neko smučarko napadel snežni leopard po tem, ko je želela z njim posneti sebek (angl. selfie), poroča britanski The Telegraph, ki se sklicuje na lokalni medij. Oblasti sicer opozarjajo, da naj ljudje ostanejo tri metre stran od te živali, a ženska tega očitno ni upoštevala. Po napadu je bila močno okrvavljena. Po besedah očividcev jo je žival ugriznila v obraz ter podrla na tla. Kasneje je bila zaradi poškodb obraza odpeljana v bližnjo bolnišnico.

V videu tega napada, ki ga je nekdo objavil na družbenem omrežju X, lahko najprej vidimo, kako je snežni leopard sedel na ženski. Za tem so ljudje priskočili na pomoč in ženski pomagali pri hoji, pri čemer je videti nemalo krvi. Sodeč po posnetku, se je žival še nekaj časa po napadu gibala na prizorišču in se več kot očitno ni pretirano prestrašila ljudi, ki so prišli na pomoč. Video si lahko pogledate na tem naslovu, a opozarjamo, da so prizori zelo nazorni. Občutljivim priporočamo, da si videa ne ogledajo.

Povečano število snežnih leopardov

Po poročanju The Telegrapha takšne količine snežnih leopardov na tistem območju sicer niso vajeni. V zadnjem času so jih opazili nenavadno veliko. Razlog za to pa naj bi bil v močnem sneženju, zaradi katerega so te živali sestopile z gora, da bi našle hrano. Nekaj pa je jasno. Zagotovo bodo ljudje po tem napadu bolj pazljivi, če bodo snežne leoparde v teh dneh še naprej srečevali.

