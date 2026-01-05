  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSLEDICE

Sneg terjal življenje: žensko ubilo podrto drevo

Na Balkanu tudi danes težave zaradi sneženja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/delo
STA, N. Č.
 5. 1. 2026 | 13:11
 5. 1. 2026 | 13:25
2:33
A+A-

Sneg že od nedelje povzroča težave v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini, kjer je v prestolnici zaradi podrtega drevesa danes umrla ženska. Sneženje je skupaj z izrazitim padcem temperatur zajelo tudi večji del Hrvaške, kjer ponekod zaradi zimskih razmer in močnega vetra veljajo omejitve v prometu.

Ženska je v Sarajevu, kjer sneži od nedelje, umrla, potem ko je nanjo padlo več kot deset metrov visoko drevo, pri čemer je utrpela hude poškodbe glave, poroča sarajevski Dnevni avaz.

Obilno sneženje povzroča težave tudi v drugih delih BiH. Na številnih magistralnih cestah je prepovedan promet za tovorna vozila, ponekod pa je povsem ali delno omejen tudi za osebna vozila, je davi sporočil tamkajšnji avtoklub. Voznike so pozvali k previdni vožnji in uporabi zimske opreme ter opozorili na nevarnost plazov in podrtih dreves.

Sneg pada tudi v notranjosti in gorskih predelih Hrvaške

Avtocesta A1, ki povezuje Zagreb z Dalmacijo, je med priključkoma Rovanjska in Sveti Rok v smeri proti Zagrebu zaradi prometne nesreče zaprta za ves promet. Za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki zaradi prometne nesreče ni prostega cestnega prehoda iz smeri Dalmacije proti notranjosti države, so davi opozorili pri hrvaškem avtoklubu.

Zaradi zimskih razmer in močnega vetra omejitve veljajo na nekaterih cestah v Gorskem kotarju in Liki.

Na obali ponekod veljajo prepovedi za posamezne skupine vozil zaradi močnega vetra, prekinjene so nekatere trajektne in katamaranske linije.

Zaradi orkanske burje danes za območje Senja velja oranžno vremensko opozorilo. Za preostale dele države velja rumeno opozorilo zaradi sneženja, na obali pa zaradi močnega vetra in obilnih padavin, ki bi lahko povzročile tudi poplave.

Tudi v večjem delu Srbije od nedelje pada sneg in ponekod ledeni dež, zato so vremenoslovci za danes izdali rdeče vremensko opozorilo na območju Beograda in nekaterih drugih delov države. Na nekaterih cestah naj bi bilo od pet do deset centimetrov snega.

Na beograjskem Letališču Nikola Tesla se je letalski promet po naporni noči, v kateri je zaradi padavin okoli deset poletov zamujalo tudi po več ur, znova normaliziral. Prva letala so zjutraj poletela proti svojim destinacijam, vendar pa bodo čez dan še vedno možne zamude, poroča RTS.

Več iz teme

vremeprometsnegsneženjeHrvaška
ZADNJE NOVICE
13:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSLEDICE

Sneg terjal življenje: žensko ubilo podrto drevo

Na Balkanu tudi danes težave zaradi sneženja.
5. 1. 2026 | 13:11
13:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BRAJICA

Ko vid oslabi ali izgine: branje z dotikom

Ko vid oslabi ali izgine, se človeku ne zapre le pogled na svet, pogosto se začne tiho zapiranje vrat do informacij, izobraževanja, vsakdanje samostojnosti; brajica omogoča vključenost v družbo.
5. 1. 2026 | 13:10
13:00
Lifestyle  |  Polet
POSKUSIMO TUDI MI

Pol litra vode na dan več. Kaj se zgodi, če redno pijemo več tekočine

Redno pitje več vode lahko izboljša zbranost, videz kože in uravnavanje telesne temperature. Preverite, kaj se zgodi že v dveh tednih.
Miroslav Cvjetičanin5. 1. 2026 | 13:00
12:45
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNI DOGODEK

Že 31. so nazdravili pod gladino (FOTO)

Tradicionalnega dogodka ob Velenjskem jezeru se je udeležilo 13 potapljačev. Najstarejši je bil 75-letni upokojeni učitelj tehnike.
Jože Miklavc5. 1. 2026 | 12:45
12:25
Bulvar  |  Domači trači
SPROSTITEV

Poglejte, kaj je počel Luka Dončić z očetom v adrenalinskem parku (FOTO)

Luka Dončić očitno potrebuje nekaj zabave in adrenalina, da ohrani svoj pozitivni duh ter ga prinaša na košarkarsko igrišče.
5. 1. 2026 | 12:25
12:15
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl je Alojz Černe

Slovensko lovstvo žaluje. Alojz Černe je prvi, ki je glasno opozarjal na izginjanje male divjadi.
5. 1. 2026 | 12:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki