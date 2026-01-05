Sneg terjal življenje: žensko ubilo podrto drevo

Sneg že od nedelje povzroča težave v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini, kjer je v prestolnici zaradi podrtega drevesa danes umrla ženska. Sneženje je skupaj z izrazitim padcem temperatur zajelo tudi večji del Hrvaške, kjer ponekod zaradi zimskih razmer in močnega vetra veljajo omejitve v prometu.

Ženska je v Sarajevu, kjer sneži od nedelje, umrla, potem ko je nanjo padlo več kot deset metrov visoko drevo, pri čemer je utrpela hude poškodbe glave, poroča sarajevski Dnevni avaz.

Obilno sneženje povzroča težave tudi v drugih delih BiH. Na številnih magistralnih cestah je prepovedan promet za tovorna vozila, ponekod pa je povsem ali delno omejen tudi za osebna vozila, je davi sporočil tamkajšnji avtoklub. Voznike so pozvali k previdni vožnji in uporabi zimske opreme ter opozorili na nevarnost plazov in podrtih dreves.

Sneg pada tudi v notranjosti in gorskih predelih Hrvaške

Avtocesta A1, ki povezuje Zagreb z Dalmacijo, je med priključkoma Rovanjska in Sveti Rok v smeri proti Zagrebu zaradi prometne nesreče zaprta za ves promet. Za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki zaradi prometne nesreče ni prostega cestnega prehoda iz smeri Dalmacije proti notranjosti države, so davi opozorili pri hrvaškem avtoklubu.

Zaradi zimskih razmer in močnega vetra omejitve veljajo na nekaterih cestah v Gorskem kotarju in Liki.

Na obali ponekod veljajo prepovedi za posamezne skupine vozil zaradi močnega vetra, prekinjene so nekatere trajektne in katamaranske linije.

Zaradi orkanske burje danes za območje Senja velja oranžno vremensko opozorilo. Za preostale dele države velja rumeno opozorilo zaradi sneženja, na obali pa zaradi močnega vetra in obilnih padavin, ki bi lahko povzročile tudi poplave.

Tudi v večjem delu Srbije od nedelje pada sneg in ponekod ledeni dež, zato so vremenoslovci za danes izdali rdeče vremensko opozorilo na območju Beograda in nekaterih drugih delov države. Na nekaterih cestah naj bi bilo od pet do deset centimetrov snega.

Na beograjskem Letališču Nikola Tesla se je letalski promet po naporni noči, v kateri je zaradi padavin okoli deset poletov zamujalo tudi po več ur, znova normaliziral. Prva letala so zjutraj poletela proti svojim destinacijam, vendar pa bodo čez dan še vedno možne zamude, poroča RTS.