Snežni plaz zasul tri smučarje, stekla obsežna reševalna akcija

V severni Italiji je v nedeljo dopoldne plaz prekinil smučarski dan v priljubljenem letovišču Courmayeur. Okoli 11. ure je v predelu Val Veny snežna gmota zasula tri ljudi, ki so smučali zunaj urejenih prog. Po poročanju italijanskih medijev so bili smučarji na turnem oziroma prostem smučanju, ko jih je presenetil plaz. Na kraj so takoj odšli reševalci iz doline Aosta. Iskanje poteka iz zraka s tremi helikopterji, hkrati pa prečesavajo teren tudi na tleh. Pri tem uporabljajo zaznavanje signalov mobilnih telefonov in posebne naprave za iskanje pod plazom. Za območje doline Aosta je danes pred plazovi veljalo opozorilo tretje stopnje na sicer petstopenjski lestvici. Združenje AINEVA, ki opozorila izdaja, je posvarilo, da se lahko stare, z vetrom zbite snežne plasti sprožijo same ali že ob prehodu posameznega smučarja.

Nesreča v Italiji se je zgodila le nekaj dni po tragediji v francoskih Alpah. V Val d'Iseru je, kot smo poročali, v petek okoli 11.30 plaz zahteval tri življenja, med njimi dva britanska smučarja. Tretja žrtev je bil Francoz, ki je smučal sam visoko na pobočju, ko ga je odnesel sneg. Britanca sta bila del skupine petih ljudi z inštruktorjem in sta smučala nižje na gori, nevarnosti pa nista opazila pravočasno. Tudi v tem primeru so ljudje smučali zunaj označenih prog, kar so v letovišču zaradi zelo velike nevarnosti plazov močno odsvetovali. Francoska meteorološka služba Meteo-France je že dan prej za regijo Savoie, ki meji na Italijo, razglasila rdeče opozorilo pred plazovi.

To pa ni prvi plaz, ki se je sprožil v italijanskem letovišču Courmayeur te dni. Na povezavi si lahko ogledate video plazu, ki je rušil vse pred seboj v petek.