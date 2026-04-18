Sobotni dan presekali poki v trgovskem centru, več jih je umrlo

V strelskem napadu v Kijevu je bilo danes ubitih najmanj šest ljudi, so po poročanju BBC-ja sporočile ukrajinske oblasti. Notranji minister Igor Klimenko je povedal, da je bil napadalec v Kijevu ubit med poskusom aretacije, potem ko je v trgovskem centru streljal na civiliste, je danes na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Kot je še zapisal predsednik Ukrajine v enem od sporočil, je napadalec vzel talce in enega izmed njih ubil, štiri ljudi je ubil na ulici, ena ženka pa je po poškodbah umrla v bolnišnici. Po informacijah Zelenskega je poškodbe dobilo štirinajst ljudi.

Izrazil je pričakovanje, da bodo pristojni organi hitro preiskali incident. »Ministru za notranje zadeve in načelniku ukrajinske policije sem naročil, naj javnosti posredujeta vse preverjene informacije v zvezi s tem primerom,« je dodal.