  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
CEZARJEVI SODELAVC

Sodelavce kriminalca, ki je priprt v Mariboru, prijeli z avtobombo: koga so nameravali ubiti?

Sodelavci Dine Muzaferovića z vzdevkom Cezar naj bi v Sarajevu načrtovali umor z avtomobilsko bombo.
Dino Muzaferović Cezar. FOTO: Aleksander Brudar, Slovenske novice
Dino Muzaferović Cezar. FOTO: Aleksander Brudar, Slovenske novice
N. Č.
 19. 1. 2026 | 17:49
A+A-

Sodelavci Dine Muzaferovića z vzdevkom Cezar so po poročanju Istraga.ba v Sarajevu načrtovali umor z avtomobilsko bombo. Za zdaj ne vedo, kdo naj bi bil tarča skupine, ki jo iz zapora v Mariboru vodi državljan BiH Dino Muzaferović – Cezar. Policisti MUP Republike srbske (MUP RS) so 13. januarja letos v kraju Milići prijeli tri Sarajevčane, ki so iz Zvornika proti Sarajevu prevažali avtobombo z daljinskim upravljanjem.

Po informacijah Istraga.ba so v akciji MUP RS prijeli Alena Fazlagića (rojenega v Sarajevu), Seluedina Durakovića (rojenega v Zagrebu) in Elvirja Javorovca (rojenega v Ivangradu). Vsi imajo državljanstvo BiH in živijo na območju Sarajeva. Policisti so jih, kot navaja Istraga.ba, prestregli na območju Milićev, potem ko so dobili informacijo, da so neznane osebe na območju Zvornika prevzele eksplozivno napravo. Pri preiskavi vozila so našli improvizirano bombo za daljinsko aktiviranje s približno 900 grami eksploziva.

Kdo je Alen Fazlagić?

Vsi prijeti so policijskim agencijam znani že vrsto let. Alena Fazlagića so, kot še poroča Istraga.ba, aretirali že februarja lani, ko so policijske agencije v BiH ukrepale na podlagi prošnje slovenskega pravosodja. Akcija je potekala v okviru preiskave umora Satka Kekića v Ljubljani. Zaradi tega umora so pozneje vložili obtožnico tudi proti Dinu Muzaferoviću z vzdevkom Cezar.

Istraga.ba navaja še, da je Fazlagić vodil kriminalno skupino, ki je leta 2018 prejela skupno 11 let zapora zaradi trgovine z drogo, ropov, ugrabitve in tihotapljenja orožja. Fazlagića, ki so ga označili kot vodjo skupine, so obsodili na pet let in pol zapora. Fazlagić naj bi imel neposredne povezave s kriminalno skupino Dine Muzaferovića – Cezarja, ki naj bi decembra 2024 načrtoval likvidacijo urednika portala Istraga.ba Avda Avdića.  Pred tem so objavila, da naj bi Cezar stal za umorom sodelavca slovenske policije Satka Kekića. Po tej objavi je slovenska policija Cezarja prijela.

Avgusta lani je Dino Muzaferović – Cezar ob izjasnitvi o krivdi pred sodiščem v Sloveniji po navedbah Istraga.ba neposredno obtožil urednika Avda Avdića, da stoji za njegovim prijetjem. Muzaferović je takrat zanikal kazniva dejanja nepooblaščene proizvodnje in prometa z orožjem oziroma eksplozivom kot sostorilec ter nepooblaščene proizvodnje in prometa z drogami kot sostorilec, smo poročali v Slovenskih novicah. Omenil je tudi ravnanje policije in tožilstva v prvih dneh po umoru Zovka. V izjavi je omenil Avda Avdića, ki naj bi po njegovih besedah »prišel na televizijo in rekel, da je Muzaferović ubil Zovka«, cilj policije pa naj bi bil »priti do Muzaferovića samo zato, ker je bilo tako ukazano iz Bosne«.

Maja lani so s slovenske policije tudi sporočili, da so v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi preprečil napad na zapor v Mariboru. Prestregli naj bi namreč telefonske pogovore zapornika Dina Muzaferovića Cezarja in njegovih sodelavcev, ki naj bi jim naročil, naj razstrelijo stene zapora in mu omogočijo beg. 

Istraga.ba že leta poroča o Cezarjevem kriminalu ter o umorih v BiH in Sloveniji, še navaja portal

Več iz teme

Dino MuzaferovićpolicijakriminalBiHSarajevoavtobomba
ZADNJE NOVICE
18:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŽAR

V Šempetru pri Gorici zagorelo v stanovanju: kriva je bila malenkost

Plamen je zajel stranico omare, stanovalci pa so ga pogasili z gasilnim aparatom.
19. 1. 2026 | 18:12
18:00
Lifestyle  |  Stil
PREPRIČAJTE SE

Hitri test osebnosti razkriva, katera je vaša supermoč

Da bi prepoznali svoje največje sposobnosti, je treba pogledati vase, pri tem pa vam lahko pomagajo testi osebnosti, zabaven in preprost način, da odkrijete kaj novega o sebi.
19. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: idealen čas za skupinske dejavnosti

V torek, 20. januarja, Luna prehaja v znamenje vodnarja.
19. 1. 2026 | 18:00
17:49
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
CEZARJEVI SODELAVC

Sodelavce kriminalca, ki je priprt v Mariboru, prijeli z avtobombo: koga so nameravali ubiti?

Sodelavci Dine Muzaferovića z vzdevkom Cezar naj bi v Sarajevu načrtovali umor z avtomobilsko bombo.
19. 1. 2026 | 17:49
17:22
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OTOŽNI PONEDELJEK

Se danes ne počutite najbolje? Pogovarjali smo se s strokovnjaki: to je razlog

Tretji ponedeljek v januarju velja za najbolj depresiven dan v letu, pravimo mu tudi otožni ponedeljek.
19. 1. 2026 | 17:22
17:14
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Brisače niso večne: kopalniške zdržijo približno pet let, toliko kuhinjske

Rok uporabnosti kuhinjskih je še krajši, na njihovo življenjsko dobo pa vpliva več dejavnikov.
19. 1. 2026 | 17:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki