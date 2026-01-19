Sodelavce kriminalca, ki je priprt v Mariboru, prijeli z avtobombo: koga so nameravali ubiti?

Sodelavci Dine Muzaferovića z vzdevkom Cezar so po poročanju Istraga.ba v Sarajevu načrtovali umor z avtomobilsko bombo. Za zdaj ne vedo, kdo naj bi bil tarča skupine, ki jo iz zapora v Mariboru vodi državljan BiH Dino Muzaferović – Cezar. Policisti MUP Republike srbske (MUP RS) so 13. januarja letos v kraju Milići prijeli tri Sarajevčane, ki so iz Zvornika proti Sarajevu prevažali avtobombo z daljinskim upravljanjem.

Po informacijah Istraga.ba so v akciji MUP RS prijeli Alena Fazlagića (rojenega v Sarajevu), Seluedina Durakovića (rojenega v Zagrebu) in Elvirja Javorovca (rojenega v Ivangradu). Vsi imajo državljanstvo BiH in živijo na območju Sarajeva. Policisti so jih, kot navaja Istraga.ba, prestregli na območju Milićev, potem ko so dobili informacijo, da so neznane osebe na območju Zvornika prevzele eksplozivno napravo. Pri preiskavi vozila so našli improvizirano bombo za daljinsko aktiviranje s približno 900 grami eksploziva.

Kdo je Alen Fazlagić?

Vsi prijeti so policijskim agencijam znani že vrsto let. Alena Fazlagića so, kot še poroča Istraga.ba, aretirali že februarja lani, ko so policijske agencije v BiH ukrepale na podlagi prošnje slovenskega pravosodja. Akcija je potekala v okviru preiskave umora Satka Kekića v Ljubljani. Zaradi tega umora so pozneje vložili obtožnico tudi proti Dinu Muzaferoviću z vzdevkom Cezar.

Istraga.ba navaja še, da je Fazlagić vodil kriminalno skupino, ki je leta 2018 prejela skupno 11 let zapora zaradi trgovine z drogo, ropov, ugrabitve in tihotapljenja orožja. Fazlagića, ki so ga označili kot vodjo skupine, so obsodili na pet let in pol zapora. Fazlagić naj bi imel neposredne povezave s kriminalno skupino Dine Muzaferovića – Cezarja, ki naj bi decembra 2024 načrtoval likvidacijo urednika portala Istraga.ba Avda Avdića. Pred tem so objavila, da naj bi Cezar stal za umorom sodelavca slovenske policije Satka Kekića. Po tej objavi je slovenska policija Cezarja prijela.

Avgusta lani je Dino Muzaferović – Cezar ob izjasnitvi o krivdi pred sodiščem v Sloveniji po navedbah Istraga.ba neposredno obtožil urednika Avda Avdića, da stoji za njegovim prijetjem. Muzaferović je takrat zanikal kazniva dejanja nepooblaščene proizvodnje in prometa z orožjem oziroma eksplozivom kot sostorilec ter nepooblaščene proizvodnje in prometa z drogami kot sostorilec, smo poročali v Slovenskih novicah. Omenil je tudi ravnanje policije in tožilstva v prvih dneh po umoru Zovka. V izjavi je omenil Avda Avdića, ki naj bi po njegovih besedah »prišel na televizijo in rekel, da je Muzaferović ubil Zovka«, cilj policije pa naj bi bil »priti do Muzaferovića samo zato, ker je bilo tako ukazano iz Bosne«.

Maja lani so s slovenske policije tudi sporočili, da so v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi preprečil napad na zapor v Mariboru. Prestregli naj bi namreč telefonske pogovore zapornika Dina Muzaferovića Cezarja in njegovih sodelavcev, ki naj bi jim naročil, naj razstrelijo stene zapora in mu omogočijo beg.

Istraga.ba že leta poroča o Cezarjevem kriminalu ter o umorih v BiH in Sloveniji, še navaja portal