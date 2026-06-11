Sodelavec je dvajsetletnika polil z vročim oljem. Bolečina, ki jo doživlja, je neznosna

Tridesetega maja letos se je izmena v eni od svetovno najbolj znanih restavracij s hitro prehrano za 20-letnega Jacoba Smitha končala zelo boleče. V poslovalnici v mestu Yuba City v ameriški zvezni državi Kalifornija naj bi ga namreč sodelavec v osupljivem, naključnem napadu polil z vrelim oljem. Nesrečni fant je odtlej v bolnišnici na zdravljenju, saj je utrpel opekline druge stopnje po obrazu in telesu. Trdi, da ga je z oljem polil tri leta starejši Jalani Bluett. Ta je po dejanju pobegnil iz poslovalnice, policiji pa ga je uspelo prijeti nekaj dni kasneje.

Smith trenutno prek spletne strani za zbiranje dobrodelnih prispevkov GoFundMe zbira denar za zdravljenje. »Kar bi moral biti običajen dan v službi, se je spremenilo v nočno moro,« je ob tem zapisala njegova mama Amber Smith. »Bil je v pisarni in se pripravljal na štetje denarja, ko je s kotičkom očesa nekaj zagledal. Obrnil se je in olje se je polilo po njem,« je kasneje opisala za KCRA. Kaj je bil razlog za napad, policija ne navaja. Da nima pojma, zakaj ga je sodelavec napadel, pravi tudi Jacobova mama. »Kot njegovi materi mi je strlo srce, ko me je pogledal in rekel: 'Zakaj bi mi to storil?',« je po poročanju New York Posta povedala na prireditvi za zbiranje sredstev.

Kar bi moral biti običajen dan v službi, se je spremenilo v nočno moro.

»Bolečina, ki jo doživlja, je tako neznosna, da mu zunaj oddelka za intenzivno nego ne morejo dati nobenih zdravil proti bolečinam,« je še poudarila Amber. Zdravniki si prizadevajo zmanjšati velikost opeklin, da bi čim bolj zmanjšali potrebo po presaditvi kože. Mama si želi, da bi bilo pri kaznovanju 23-letnika pravici zadoščeno. »Hočem, da odsluži čas, ki ga potrebuje za razmislek o tem, kaj je storil mojemu sinu,« je dejala in sklenila: »Ne želim mu slabih stvari. Želim si le, da razume, kaj je storil, in da je bolečina, ki jo je povzročil mojemu sinu, neznosna.«