Šok in jeza: oče umorjenega dečka odločno proti izpustu morilca

Leta 1993 je britansko in svetovno javnost šokiral eden najbolj pretresljivih zločinov v zgodovini: komaj 10-letna dečka Jon Venables in Robert Thompson sta iz nakupovalnega središča v mestu Bootle v bližini Liverpoola ugrabila dveletnega Jamesa Bulgerja ter ga nato brutalno umorila. Venables je bil leta 2001 pogojno izpuščen na prostost, a so ga pozneje zaradi posesti otroške pornografije že dvakrat vrnili za rešetke. Zdaj pa se pripravlja na novo obravnavo za pogojni izpust, ki bo potekala za zaprtimi vrati; odločitev je močno razbesnela žrtvinega očeta.

Jamesa Bulgerja sta ugrabila v veleblagovnici. FOTO: Arhiv Delo

je odločitev odbora za pogojne izpuste označil za žalitev spomina na svojega sina in za dejanje, ki je »kot teptanje Jamesovega groba«. Oče opozarja, da pristojni organi pravice obsojenega pedofila postavljajo pred čustva in pravice žrtvine družine. Zaprto obravnavo je ostro kritizirala tudi Jamesova mati, ki je zahtevala javno sojenje z željo po večji transparentnosti ter preprečevanju širjenja napačnih informacij, ki jo znova in znova travmatizirajo.

Odbor za pogojne izpuste je zahtevo po javni obravnavi zavrnil s pojasnilom, da bi to Venablesu onemogočilo pričanje, saj bi javnost lahko prišla do podatkov, ki bi ogrozili njegovo varnost ali celo življenje. Kljub temu bo mati na podlagi novih pravil proces lahko spremljala kot opazovalka. Ralph Bulger pa medtem opozarja, da je Venables še naprej nevarnost za otroke, in poziva oblasti, naj v primeru odobritve njegov izpust odločno blokirajo.