Šok na avtocesti: mercedes s slovenskimi tablicami zagorel med vožnjo

V ponedeljek okoli 8.40 je na avtocesti A3 pri Županji med vožnjo zagorelo osebno vozilo znamke Mercedes s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 37-letni državljan Srbije, je sporočila Policijska uprava vukovarsko-sremska.

Požar so pogasili pripadniki javne gasilske enote (JVP) Županja. Z ogledom kraja dogodka, opravljenim v sodelovanju z inšpektorjem za varstvo pred požarom, so ugotovili, da je bil vzrok požara okvara na izpušnem sistemu. Kot navaja policija, v požaru ni bil nihče poškodovan, nastala pa je materialna škoda v višini nekaj tisoč evrov.

O okoliščinah požara bo policija s posebnim poročilom obvestila pristojno državno tožilstvo.