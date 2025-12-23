Šok na smučišču: nekdanji nogometni reprezentant s sedežnice padel v smrt pred očmi žene

Pretresljiva nesreča v Črni gori se je končala najhuje. Nekdanji nogometni reprezentant in profesionalni igralec Sebastian Hertner (34) je v soboto med smučarskimi počitnicami z ženo padel s sedežnice in umrl na kraju. Tragedija se je zgodila pred očmi njegove partnerke, črnogorske oblasti pa so že odredile preiskavo. Nemški nogometaš je igral na položaju branilca in v karieri nosil drese več klubov, med njimi 1860 München, Erzgebirge Aue in Darmstadt. Bil je tudi kapetan ETSV Hamburg, ki nastopa v Oberligi, petem rangu nemškega nogometa.

Z ženo sta bila na dopustu v gorovju Durmitor na severu države. Do usodnega dogodka je prišlo na smučišču Savin Kuk, blizu mesta Žabljak. Po prvih informacijah se je dvosedežnica odklopila s kabla in strmoglavila, skupaj s sedeži za njo. Hertner je padel s stola in umrl na kraju nesreče. Njegova 30-letna žena, ki je sedela z njim, je po padcu ostala ujeta na sedežnici. Pri tem si je zlomila nogo, reševalne ekipe pa so jo kasneje spravile na varno. V nesreči so bili vsaj trije drugi smučarji ujeti v stolih več ur, preden jih je reševalcem uspelo rešiti.

Klub ETSV Hamburg je na Instagramu sporočil: »Z veliko žalostjo sporočamo, da je naš kapetan Sebastian Hertner med dopustom umrl v tragični nesreči. Pretreseni smo in neizmerno žalostni. Izrekamo iskreno sožalje njegovi družini in bližnjim. Počivaj v miru, Sebastian.« Sožalje je izrazil tudi VfB Stuttgart, kjer je Hertner igral v mladinskih selekcijah: »VfB Stuttgart žaluje za nekdanjim mladinskim igralcem Sebastianom Hertnerjem, ki je v tragični nesreči umrl pri 34 letih. Sedem let je nosil dres z rdečim prsnim pasom in odigral 65 tekem za VfB II v 3. ligi. Naše iskreno sožalje gre njegovi družini in bližnjim.«

Uradni vzrok nesreče še ni znan. Oblasti so v soboto odredile takojšnje zaprtje sedežnice, tožilstvo pa je sprožilo preiskavo o tem, kdo je odgovoren za tehnično napako, zaradi katere je prišlo do tragedije.