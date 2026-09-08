Šok navsezgodaj zjutraj: ukradli so štiri umetnine, pri dveh se jim je kasneje zalomilo

V južnofrancoskem mestu Cagnes-sur-Mer so zgodaj zjutraj vdrli v muzej, posvečen impresionističnemu slikarju Pierru-Augustu Renoirju. Tatovi so ukradli štiri slike, dve so med begom izgubili na vrtovih, poročajo tuje tiskovne agencije. Alarm v muzeju se je sprožil ob 5:48 zjutraj. Po navedbah mesta sta bili na nadzornih kamerah vidni dve osebi, ki pa jima je uspelo pobegniti. Vrednost del, ki naj bi znašala približno devet milijonov evrov, so ocenili francoski mediji, ki so se sklicevali na župana.

Tatovi so prerezali ograjo, da bi vstopili v muzej, in svoj rop časovno načrtovali za čas menjave varnostnikov. Pobegnili so s portretom z naslovom Madame Colonna Romano in upodobitvijo ženske pri vodnjaku z naslovom Jeune femme au puits. Ukradli pa so tudi sliki Madame Pichon in Coco lisant, portret Renoirjevega sina Clauda, ki bere.

Tabla, ki kaže, kje je vstop v muzej. FOTO: Manon Cruz Reuters

Ni bila edina tatvina v muzeju v zadnjem času

Muzej v mestu, ki je pol ure vožnje oddaljeno od Nice, se nahaja na posestvu Domaine des Collettes, ki je bilo zadnji dom slikarja Renoirja (1841-1919). Odprli so ga leta 1960, v njem pa so razstavljene Renoirjeve slike ter dela drugih umetnikov, kot so Maillol, Bonnard in Dufy. Današnja kraja je še ena v nizu tatvin v francoskih muzejih v zadnjem času. Eden najbolj spektakularnih je bil vlom v Louvre pred skoraj enim letom, ko so tatovi ukradli dragulje v vrednosti približno 88 milijonov evrov.