Šok pri sosedih! Egipčan (42) večkrat poljubil deklico: V moji državi to ni kaznivo

Zadrski sodniki so obsodili 42-letnega državljana Egipta na eno leto in dva meseca zapora, ker je na ulici večkrat poljubil devetletno deklico. Hrvaško javnost je primer šokiral, saj je moški v zagovoru trdil, da ni imel slabih namenov in da v njegovi domovini takšno dejanje ni kaznivo.

Večkrat jo je poljubil na poti v šolo

Po ugotovitvah sodišča je Egipčan med sredino januarja in 14. februarjem letos večkrat pristopil k deklici, ki je hodila od doma do šole. Brez razloga jo je poljubil na čelo ali obraz. Najhuje je bilo 14. februarja ob 7.30, ko jo je pričakal na ulici, jo z rokami prijel za glavo in poljubil na lice. Deklica je občutila strah in hudo nelagodje, zato so primer prijavili policiji.

»Postopal je v cilju zadovoljitve lastne pohote,« je zapisalo sodišče in dodalo, da je šlo za »grobo poseganje v spolnost otroka«.

»Poljubil sem jo kot svojo hčer«

Obtoženi Egipčan, gradbeni delavec in oče treh otrok, je krivdo priznal, a je trdil, da ni imel slabih namenov: »Nisem imel nikakršnih zlih namenov. Hotel sem samo, da otrok varno pride mimo gradbišča, kjer smo delali, da jo zaščitim. Zato sem jo poljubil kot svojo hčer,« je povedal na sodišču.

Dodal je: »Zavedam se, da je to na Hrvaškem kaznivo, ampak ni v Egiptu. Žal mi je, da sem to storil.«

Kljub temu je sodišče presodilo, da je kot odrasel moški »moral vedeti, da je njegovo ravnanje protipravno in kaznivo tudi po družbenih normah v Egiptu, ki je konservativna država«.

Zapor in morebitna deportacija

V obrazložitvi sodbe so sodniki poudarili, da je moški namerno večkrat pristopil k deklici in jo fizično prijel. »Njegovo vedenje je bilo vztrajno in načrtno,« so zapisali in ocenili, da je šlo za spolno motivirano dejanje. Med olajševalnimi okoliščinami so navedli njegovo priznanje, obžalovanje in dejstvo, da prej ni bil kaznovan. Oteževalna okoliščina pa je bila ponavljanje dejanja, saj je otroku pristopil večkrat.

Moški bo ostal v zaporu do konca kazni, nato pa bo odločeno, ali ga bodo deportirali v Egipt. Po navedbah sodišča je v Evropo prišel novembra lani, v Zadru pa je delal kot gradbeni delavec in živel s tremi sostanovalci.

Zadrska javnost je ob razkritju primera februarja reagirala z ogorčenjem. Po mnenju sodišča gre za dejanje, ki »v nobeni državi ne more biti sprejeto kot nedolžno«, temveč za nedvoumno zlorabo otroka.