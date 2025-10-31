  • Delo d.o.o.
FARMA GROZE

Šok pri sosedih: moški posilil ovco, potem ga zverinsko pretepli »Panterji« z maskami

Farma groze je razkrila temno stran človeške izprijenosti.
Fotografija je simbolična. FOTO: Allexxandar, Getty Images, iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Allexxandar, Getty Images, iStockphoto
A. G.
 31. 10. 2025 | 09:57
2:54
A+A-

Moški iz Starega Topolja na Hrvaškem je februarja doživel napad moških z maskami, zdaj pa se bo sam znašel na zatožni klopi. Občinsko sodišče v Slavoniji je potrdilo obtožnico proti 40-letniku zaradi mučenja in ubijanja živali – torej zaradi posilstva ovce na tako imenovani »farmi groze«, o kateri so mediji že poročali.

Tožilstvo temelji primer na njegovem lastnem priznanju, vsebini mobilnega telefona, USB-ključku iz bančnega sefa ter telefonu enega od že obtoženih moških, ki so organizirali posilstva živali na farmi.

Preiskava se je začela, ko so aretirali uslužbenca županijskega sodišča zaradi spolne zlorabe mladoletnika. FOTO: David Jerkovic, Pixsell
Preiskava se je začela, ko so aretirali uslužbenca županijskega sodišča zaradi spolne zlorabe mladoletnika. FOTO: David Jerkovic, Pixsell

Preiskava se je začela, ko so aretirali uslužbenca županijskega sodišča zaradi spolne zlorabe mladoletnika. Na njegovem telefonu so policisti našli okoli 40 videoposnetkov in slik mučenja živali. Obtoženi moški je prestal tudi psihiatrično oceno, sodišče pa ni našlo razloga, da bi postopek ustavilo. Prejel je obtožnico na domači naslov, vendar nanjo ni odgovoril. Če ga sodišče spozna za krivega, mu grozi do dve leti zapora.

Zahtevali so, naj prizna

Tožilstvo je obtožnico vložilo julija, nekaj mesecev prej – februarja – pa so ga pretepli v njegovem lastnem dvorišču. Dogodek se je zgodil 1. februarja letos. Moški je mislil, da se dopisuje z žensko iz Sarajeva. Tisti dan naj bi ga obiskala, zato ji je poslal svoj naslov. Ko je bil še v trgovini, mu je domnevna ženska sporočila, da je prispela in da ji je mrzlo. Stekel je domov, med vožnjo oplazil drugo vozilo in parkiral v garaži. Ko je še sedel za volanom, ga je obkolilo devet moških z maskami. Ni hotel izstopiti, zato so ga izvlekli in ga začeli pretepati s pestmi in nogami. Zahtevali so, naj prizna, da je posilil živali.

Ker ni hotel ničesar priznati, so ga tepli, dokler ni rekel, da je posilil ovco v bližnji vasi. V roke so mu potisnili plišasto igračo in ga silili, naj z njo dela počepe in sklece. Zasmehovali so ga, da je imel spolne odnose z živalmi. Zatem so ga odvlekli za dimnico, kjer so ga silili, naj je travo in se pogovarja s plišasto igračo ter pajkom na zidu. Moral se je celo opravičiti, ker je imel spolni odnos z živalmi. Prisilili so ga, da je jedel zamrznjeno hrano – piščanca, ki ga je pravkar kupil v trgovini.

Na koncu so ga prisilili, da je v kamero povedal, da ga niso pretepli in da do njega niso bili nasilni. Kmalu je na kraj dogodka prispela policija – del napadalcev je pobegnil, drugi pa so ostali, poroča 24sata.hr.

posilstvomučenje živalisodiščeHrvaškaspolne zlorabespolno nadlegovanjenasilje nad živalmiobčevanje z ovco
