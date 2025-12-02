Šok pri sosedih: redovnica policistom lagala, da jo je napadel migrant

Pred dnevi je Hrvaško šokirala vest, da naj bi sredi Zagreba nekdo z ostrim predmetom napadel 35-letno redovnico in jo hudo ranil. Žensko so prepeljali v bolnišnico, kjer so jo oskrbeli, takrat so tudi sporočili, da njeno življenje ni ogroženo. Zgodba pa je zdaj dobila neverjeten preobrat. S policije so za hrvaške medije namreč sporočili, da napada ni bilo, prijava redovnice pa je bila lažna. Med kriminalistično preiskavo so namreč ugotovili, da si je 35-letnica poškodbo zadala sama z nožem, ki ga je pred tem kupila v trgovini v Zagrebu. Z intenzivnim preverjanjem dejstev so policisti ugotovili, da je ženska lažno prijavila kaznivo dejanje, »da bi zavedla policiste, čeprav je vedela, da je lažna prijava kaznivo dejanje«, piše Index.hr. Zaradi storitve omenjenega kaznivega dejanja zdaj kazenska ovadba čaka njo.

»Glede na to, da so bile v določenih medijih objavljene nepreverjene in netočne navedbe o napadu neznane moške osebe na redovnico, poudarjamo, da se je med kriminalistično preiskavo izkazalo, da so te navedbe napačne. V tem konkretnem primeru niso bili ugotovljeni elementi kaznivega dejanja, storjenega zoper 35-letno žensko,« so sporočili zagrebški policisti. Po navedbah virov, ki so jih navajali nekateri mediji, naj bi redovnica zdravnikom povedala, da je bila poškodovana na ulici Ivane Brlić Mažuranić, vendar ni bila prepričana, ali se je to zgodilo pri hišni številki 68 ali 86. Trdila je, da se je sprehajala po mestu, ko jo je napadel neznan moški in jo zabodel. Po družbenih omrežjih se je pozneje razširila informacija, da je redovnico napadel tuji delavec ali migrant, ki je vzklikal »Allahu akbar«.

Strokovnjak razkriva razlog

Znani nevropsihiater iz Splita Ivan Urlić pojasnjuje, zakaj je do tega prišlo. Po njegovih besedah redovnica govori resnico – vendar na svoj način. Kot pojasnjuje, izraža svojo človeškost in čustvena stanja, ki lahko pripeljejo v krizno situacijo. V njenem primeru je to pripeljalo do drastičnega klica na pomoč. »Kaj je privedlo do take psihične krize, bo razkril njen psihiater, psihoterapevt ali njen spovednik. Te zaupne osebe imajo drugačen pristop – psihološko poskušamo razumeti elemente krize s pomočjo delnega vživljanja v čustveno stanje osebe, medtem ko spovednik bolj gleda na moralno plat dejanja,« pojasnjuje. Lažna prijava napada po njegovih besedah kaže, da je njeno zdravstveno stanje daleč od idealnega, poroča Slobodna Dalmacija.