V primeru smrti avstrijske vplivnice Stefanie Pieper, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, je prišlo do presenetljivega zasuka. Patrik Meglič, ki bo prihodnji petek stopil pred sodnike v Gradcu, je tik pred začetkom sojenja ostal brez svoje dosedanje zagovornice, znane dunajske odvetnice Astrid Wagner.

O nenadnem koncu njunega sodelovanja danes poročata avstrijska časnika Kronen Zeitung in Heute. Wagnerjeva, ki je Megliča zastopala vse od začetka odmevne preiskave, ga na sojenju ne bo več branila. Obrambo je že prevzel drug, graški kazenski odvetnik. Toda kaj se je zgodilo, da sta se razšla prav zdaj, ko Megliču grozi celo dosmrtni zapor?

Težave naj bi se vlekle že dolgo

Po informacijah avstrijskih medijev naj bi v zadnjem obdobju med obtoženim Slovencem in njegovo odvetnico prihajalo do vse večjih nesoglasij. Avstrijski mediji pišejo celo o »nepremostljivih razlikah«, pri čemer naj bi bila največja težava prav strategija obrambe. Meglič namreč vztraja pri svoji različici dogodkov, po kateri smrti nekdanje partnerice ni povzročil namerno.

Kot poroča Kronen Zeitung, naj bi Stefanie med prepirom pograbila kuhinjski nož, pri njegovem poskusu, da bi ji ga odvzel, pa naj bi se poškodovala. Meglič trdi, da ji je nato poskušal ustaviti krvavitev, pri čemer jo je premočno stisnil za vrat. Prav pri takšni razlagi naj bi vztrajal tudi pred sojenjem, čeprav sodnomedicinske ugotovitve po navedbah avstrijskih medijev njegovi različici nasprotujejo.

To naj bi povzročilo ponavljajoča se trenja z Wagnerjevo, ki so se nazadnje končala s prekinitvijo sodelovanja. Uradnega pojasnila, zakaj sta se razšla, za zdaj ni.

Še pred kratkim je pripovedovala, kako neutolažljiv je

Wagnerjeva je bila od prvih dni preiskave eden najprepoznavnejših obrazov Megličeve obrambe. Obtoženega Slovenca je obiskovala v priporu, z njim opravljala dolge pogovore in nato o njegovem počutju večkrat spregovorila tudi za javnost. Kot smo poročali, je v začetku decembra lani opisovala, da je njen klient po dogodku povsem strt.

»Moja stranka je popolnoma strta, ne razume, kaj se je zgodilo. Neutolažljiv je in ves čas joče, da je Stefanie neizmerno ljubil in jo še vedno ljubi,« je takrat dejala. Znana odvetnica je v preteklih mesecih v javnosti večkrat predstavljala njegovo različico tragičnega dogajanja. Zato je novica, da ga zdaj, tik pred najpomembnejšim delom sodnega postopka, ne bo več zastopala, toliko bolj presenetljiva.

Truplo je v kovčku pripeljal v Slovenijo

Primer je novembra lani pretresel javnost na obeh straneh meje. Stefanie Pieper je izginila 23. novembra 2025, potem ko se je vrnila z zabave v Gradcu. Obsežna preiskava je kriminaliste pripeljala do njenega nekdanjega partnerja, ki je kasneje razkril, kje v Sloveniji je skrito njeno truplo.

Preiskovalci so jo našli v potovalnem kovčku, zakopanem v gozdu na območju Majšperka. Po navedbah tožilstva naj bi jo Meglič v njenem stanovanju v Gradcu davil in poškodoval z nožem, nato pa njeno truplo prepeljal čez mejo in ga poskušal skriti. Meglič priznava, da je truplo prepeljal v Slovenijo in ga zakopal, zavrača pa očitek, da je Stefanie namerno umoril.

Kot smo poročali pred dnevi, sta se v preiskavi znašla tudi njegov brat in očim. Avstrijski organi so postopek proti njima ustavili, slovensko tožilstvo pa je prejelo zaprosilo za prevzem pregona zaradi suma preprečitve dokazovanja in skrunitve trupla.

Sojenje se bo na deželnem kazenskem sodišču v Gradcu začelo 27. novembra, nadaljevalo pa 30. novembra, ko avstrijski mediji pričakujejo tudi sodbo. Če bo Meglič spoznan za krivega umora, mu grozi od deset do dvajset let zapora ali dosmrtna zaporna kazen.