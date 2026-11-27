Ko so reševalci po skoraj celodnevnem iskanju našli pogrešanega 88-letnega Fausta Novellija, mu žal niso mogli več pomagati. Ob njem pa jih je pričakal njegov zvesti štirinožni prijatelj, ki je ob mrtvem gospodarju preživel vso noč.

Upokojenec je v torek popoldne s svojim peugeotom in pasjim spremljevalcem odšel od doma. Ker se ni vrnil in se ni odzival na telefonske klice, je stekla iskalna akcija. Na pomoč so prek družbenih omrežij pozvali tudi domačini.

Gospodarja ni zapustil niti po smrti

V sredo okoli 14.30 so v bližini kraja Vas v pokrajini Belluno odkrili njegov avtomobil. Po prvih ugotovitvah naj bi 88-letnik na ozki gorski cesti izgubil nadzor nad vozilom in zgrmel približno 90 metrov globoko.

Silovitega trčenja ni preživel, njegov kuža pa je kljub nesreči ostal živ. Vse od nesreče do prihoda reševalcev naslednjega dne je ostal ob svojem gospodarju. Na kraju nesreče so posredovali gorski reševalci, gasilci, karabinjerji in zdravstveno osebje. Zaradi težko dostopnega terena je bilo reševanje zahtevno. Kužka so na srečo rešili.

Pred leti izgubil ženo

Novelli je bil po rodu iz Milana, zadnjih 25 let pa je živel v kraju Marziai. Nekdanji avtoklepar je bil velik ljubitelj gora, pred nekaj leti pa je izgubil ženo. Za seboj je pustil hčerki Monico in Cristino, vnuke ter žalujoče domačine.