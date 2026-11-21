Nekdanjega šefa italijanske policije, proti kateremu je potekala preiskava zaradi domnevnih poskusov oviranja preiskav v zvezi z umorom protimafijskega sodnika Paola Borsellina leta 1992, so danes našli mrtvega. Po poročanju italijanskih medijev je storil samomor. 78-letni Gianni De Gennaro naj bi umrl v svoji podeželski hiši v Toskani. Kot poroča časopis La Repubblica, so njegovi sorodniki obvestili oblasti, potem ko se jim v petek zvečer ni javil. Njegovo truplo so odkrili danes zjutraj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Proti De Gennaru je prejšnji teden stekla preiskava zaradi domnevnih poskusov oviranja sodnega postopka v povezavi s preiskavo bombnega napada julija 1992 v Palermu, v katerem so umrli Borsellino in pet članov njegove varnostne ekipe. Po navedbah tožilstva naj bi bili med preiskavo napada prikriti dokazi. Osredotočili so se predvsem na Borsellinov dnevnik, v katerem naj bi bili zapiski o njegovih preiskavah in ki naj bi izginil kmalu po bombnem napadu. V zadnjih dneh je tožilstvo odredilo hišne preiskave pri De Gennaru in zahtevalo, da se mu odredi hišni pripor. Sodnik je zahtevo za hišni pripor zavrnil.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je dejala, da jo je novica o smrti De Gennara globoko pretresla. Izrazila je sožalje njegovemu bratu, ki je generalni poveljnik finančne policije, ter vsem svojcem.

Umor, ki še vedno odpira vprašanja

Sodnik Borsellino je bil ubit v bombnem napadu v Palermu julija 1992, po tistem, ko je maja istega leta v podobnem napadu skupaj z ženo in tremi varnostniki umrl protimafijski sodnik Giovanni Falcone.

Januarja naslednje leto je policija v zvezi z napadoma aretirala šefa sicilijanske Cosa Nostre Tota Riino. Mnogi od tistih, ki so bili odgovorni za napade, so bili kasneje obsojeni, vseeno pa ostajajo odprta vprašanja glede nekaterih vidikov primera Borsellino, zlasti glede izginotja sodnikovega dnevnika.