NI MOGLA UBEŽATI

Šok v Mostarju! Nogometni sodnik osumljen umora nekdanje partnerke, stara je bila komaj 32 let

Zatekla se je v toaleto kavarne in od tam poklicala policijo. A napadalec jo je dohitel in ustrelil.
Domestic violence man against woman clenched fist black and white image FOTO: Paul Gorvett Getty Images/istockphoto
Domestic violence man against woman clenched fist black and white image FOTO: Paul Gorvett Getty Images/istockphoto
N. P.
 18. 11. 2025 | 17:44
A+A-

Tragedija v Mostarju je v nedeljo zvečer pretresla tako mesto kot širšo regijo. Kot smo že poročali, je bila 32-letna Aldina J. iz Kalesije umorjena, ko je poskušala pobegniti pred napadalcem. Šlo je za nekdanjega partnerja, ki ji je že prej grozil. A tokrat je bilo prepozno.

image_alt
Anis umoril »krasno mlado žensko«, preden bi lahko sodil še sebi, so ga prijeli policisti

Po podatkih iz BiH je Aldina bežala z avtobusne postaje. Zatekla se je v toaleto kavarne in od tam poklicala policijo. A napadalec jo je dohitel in ustrelil. Sam je nato skušal storiti še samomor, a je orožje zatajilo. Policija ga je prijela na kraju dogodka.

Anis Kalajdžić naj bi umor načrtoval. FOTO: Osebno Arhiv/facebook
Anis Kalajdžić naj bi umor načrtoval. FOTO: Osebno Arhiv/facebook
Šlo naj bi za moškega, ki je bil dolgoletni nogometni sodnik v Prvi ligi FBiH. Po besedah dežurne kantonalne tožilke Vesne Pranjić je žrtev od njega že prej prejemala grožnje, vendar jih ni prijavila. Kot je pojasnila, je Aldino prestregel medtem ko je bila namenjena na fitnes, jo fizično napadel in nato izvlekel orožje. Lani se je žrtev sicer preselila iz Sarajeva v Mostar zaradi dela.

Med tistimi, ki se poslavljajo od mlade žrtve, je tudi ekonomist Admir Čavalić. Ganjen je opisal desetletje njenega učenja, dela, projektov in rasti. Zapisal je, da je bila Aldina sposobna organizirati velike dogodke, pisati številne prispevke in samozavestno nastopati pred množicami. Po njegovih besedah je v nedeljo poskušala pobegniti »od nasilneža, bedaka, slabiča brez hrbtenice«.

Dodaja še, da je verjel v njen talent in voljo. Zapis je sklenil z ganljivimi besedami slovesa in izrazom globokega sočutja njeni družini.

Podrobnosti preiskave še prihajajo na dan. Več bo znanega v prihodnjih dneh.

Za povzročeno nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga je storil.

Če vi ali kdo, ki ga poznate, trpi nasilje, je pomoč na voljo:

113 – Policija

080 11 55 – Društvo SOS telefon za žrtve nasilja

080 20 22 – Krizni center za žrtve spolnega nasilja

Niste sami, pomoč obstaja.

