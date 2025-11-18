Šok v Mostarju! Nogometni sodnik osumljen umora nekdanje partnerke, stara je bila komaj 32 let

Galerija
Tragedija v Mostarju je v nedeljo zvečer pretresla tako mesto kot širšo regijo. Kot smo že poročali, je bila 32-letna Aldina J. iz Kalesije umorjena, ko je poskušala pobegniti pred napadalcem. Šlo je za nekdanjega partnerja, ki ji je že prej grozil. A tokrat je bilo prepozno.
Po podatkih iz BiH je Aldina bežala z avtobusne postaje. Zatekla se je v toaleto kavarne in od tam poklicala policijo. A napadalec jo je dohitel in ustrelil. Sam je nato skušal storiti še samomor, a je orožje zatajilo. Policija ga je prijela na kraju dogodka.
Med tistimi, ki se poslavljajo od mlade žrtve, je tudi ekonomist Admir Čavalić. Ganjen je opisal desetletje njenega učenja, dela, projektov in rasti. Zapisal je, da je bila Aldina sposobna organizirati velike dogodke, pisati številne prispevke in samozavestno nastopati pred množicami. Po njegovih besedah je v nedeljo poskušala pobegniti »od nasilneža, bedaka, slabiča brez hrbtenice«.
Dodaja še, da je verjel v njen talent in voljo. Zapis je sklenil z ganljivimi besedami slovesa in izrazom globokega sočutja njeni družini.
Podrobnosti preiskave še prihajajo na dan. Več bo znanega v prihodnjih dneh.
Če vi ali kdo, ki ga poznate, trpi nasilje, je pomoč na voljo:
113 – Policija
080 11 55 – Društvo SOS telefon za žrtve nasilja
080 20 22 – Krizni center za žrtve spolnega nasilja
Niste sami, pomoč obstaja.