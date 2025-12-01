Šok za ljubitelje hrvaške glasbe! Priljubljenega pevca našli mrtvega v jutranjih urah

Iz Züricha prihaja žalostna novica o smrti Mirka Perkovića – Pokyja, glasbenika rojenega v Livnu, ki je več let živel v Nemčiji in tam ustvaril izjemno priljubljenost med hrvaškim izseljenstvom. Kot poroča Fenix-magazin, je umrl po sobotnem nastopu na 15. Livanjski noči, ki je potekala 29. novembra.

Natančni vzroki smrti še niso znani. Po pripovedovanju njegovih prijateljev so Mirka našli mrtvega v hotelski sobi v nedeljo okoli 11. ure. Isti vir navaja, da se je glasbenik že med sobotnim večerom počutil slabo, zaradi česar je moral svoj nastop predčasno končati. Prijatelji so ga, kot poročajo, poskušali prepričati, naj poišče zdravniško pomoč, vendar je Mirko vztrajal, da potrebuje le počitek in da je zgolj dehidriran. Poky je v Nemčiji živel vrsto let, z glasbo pa se je začel ukvarjati že kot otrok. Igral je harmoniko in klaviature, za seboj pa je pustil več kot dve desetletji dolgo glasbeno pot.