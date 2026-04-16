Šok za nogometni svet, nekdanji vratar umrl v grozljivi nesreči z vlakom (VIDEO)

Nekdanji avstrijski nogometni reprezentant Alexander Manninger je danes umrl v hudi prometni nesreči. Kot je poročala avstrijska tiskovna agencija Apa, je 48-letni nekdanji vratar umrl v trčenju z vlakom. Po navedbah policije je vlak ob 8.20 zjutraj v Nussdorfu zadel in odvlekel avtomobil Salzburžana. Reševalci so nekdanjega vratarja, ki je bil sam v vozilu, rešili iz razbitin, a oživljanje ni bilo uspešno. Vzrok nesreče še vedno preiskujejo.

Manninger je v karieri 33-krat igral za avstrijsko reprezentanco. V karieri je med drugim z londonskim Arsenalom osvojil dvojni naslov prvaka in pokal FA. Bil je član še nekaj ugledih evropskih klubov, kot so Juventus, Liverpool, Fiorentina, Espanyol in drugi.