Šok: znanega športnika ujeli s skoraj 14 kilogrami marihuane, starša naj bi bila policista

Moški, star 26 let, ki ga je policija v torek ustavila na hrvaški avtocesti A1, in pri njem našla skoraj 14 kilogramov marihuane, je nogometaš iz Zagreba, poroča hrvaški časnik Slobodna Dalmacija. Po informacijah omenjenega časnika naj bi oba njegova starša delala v policiji, njegov oče pa naj bi bil vodja službe za preventivo v eni od policijskih uprav.

Policija identitete osumljenca ni objavila. Pred tem je sporočila, da ga sumi nezakonite proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

V avtomobilu našli dve športni torbi

Pripadniki Postaje mejne policije (PGP) Vrgorac na Hrvaškem so 26-letnika v torek popoldne, 22. septembra, ustavili na avtocesti A1. Med pregledom vozila so policisti v prtljažniku opazili dve športni torbi. Avtomobil so nato odpeljali v prostor policijske postaje, kjer so na podlagi sodne odredbe opravili preiskavo.

V torbah so našli 20 paketov s skupno 13 kilogrami in 848 grami marihuane. Po navedbah policije je bila droga namenjena nadaljnji nezakoniti prodaji. Po koncu kriminalistične preiskave so 26-letnika zaradi suma nezakonite proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami skupaj s kazensko ovadbo predali pristojnemu nadzorniku pridržanja, poroča 24sata.hr.

Policija identitete osumljenca uradno ni razkrila.