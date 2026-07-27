Šokanten posnetek trupel: od sedmih planincev sta vzpon na pet tisočak preživela le dva, mrtva tudi znana zdravnica (VIDEO)

Na družbenih omrežjih kroži pretresljiv posnetek zadnjih trenutkov sedemčlanske odprave iz Bosne in Hercegovine, ki se je odpravila na Elbrus, s 5642 metri najvišji vrh Evrope. Po doslej znanih informacijah je na odpravi umrlo pet članov odprave, preživela sta le 43-letni Haris Adilović in 38-letni Kemal Vidimlić. Kemalu je uspelo obvestiti reševalce, medtem ko so Harisa sami našli pripadniki gorske reševalne službe. Oba so prepeljali v bolnišnico. Šokanten posnetek reševalcev, ki so našli preostale člane družbe, je danes zjutraj zaokrožil po družbenem omrežju X.

Ruski mediji poročajo, da odprava po neuradnih informacijah na vzpon ni krenila s profesionalnim gorskim vodnikom. Po navedbah naj bi bile bile razmere ob začetku vzpona še ugodne, nato pa se je vreme v zelo kratkem času močno poslabšalo. Hitrost vetra se je z okoli 45 kilometrov na uro povečala na približno 70 kilometrov na uro, vidljivost pa sta močno zmanjšala megla in sneženje. Na višini okoli 5100 metrov so planince zajele tudi nizke temperature. Zaradi zahtevnih razmer je bila tudi reševalna akcija izjemno otežena.

FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook

Elbrus je sicer znan po nenadnih vremenskih spremembah in kljub priljubljenosti med izkušenimi planinci vsako leto zahteva človeška življenja. Le eden od članov je uspel samostojno sestopiti in sporočiti, da je več planincem zaradi velike nadmorske višine in izčrpanosti postalo slabo.

Med mrtvimi tudi zdravnica

Med smrtnimi žrtvami so zakonca Amela in Almir Okanović, Zehra Šeta, Mirsad Begović in Jasmin Šljivić. Posebej odmeva smrt zdravnice Amele Okanović, specialistke urgentne medicine in zaposlene v Kantonalni bolnišnici Zenica, kjer so se od nje že poslovili sodelavci.

Iz Kluba ekstremnih športov Scorpio Zenica, katerega člani so bili planinci, so sporočili, da jih je novica globoko pretresla. »Izgubili smo prijatelje, vrhunske športnike in ljudi velikega srca,« so zapisali v čustvenem sporočilu.