Šokanten primer pri sosedih: v urinu komaj triletnega otroka našli kokain

Po poročanju portala index.hr je je občinsko državno tožilstvo Veliki Gorici na Hrvaškem vložilo obtožnico proti 25-letnici. Obtožena je, da je preteklo leto v družinski hiši v Zagrebu konzumirala kokain, del droge pa je pustila raztresene po stanovanju, tako da je v stik z drogo prišel njen triletni otrok. Obtožena je kaznivega dejanja kršitve otrokovih pravic.

Primer so odkrili na nadvse neobičajen način. Kot poroča omenjeni portal, so ga odkrili, potem ko je mama na delovno mesto za analizo prinesla otrokov urin namesto svojega, da bi se izognila pozitivnemu rezultatu na droge. Njen načrt pa se je izjalovil, saj je neuradni test pokazal, da je na droge pozitiven prav otrokov urin. Kasnejša toksikološka preiskava je sicer potrdila tisto, kar je mati želela prikriti – tudi v njeni krvi in urinu so našli prisotnost kokaina.

Abstinira že več mesecev

Obtožena se je v svojem zagovoru branila, da ne ve, kako točno je otrok prišel do droge, incident pa je opisala kot »trenutek šibkosti« po družinskih prepirih. Drogi se želi odpovedati, saj kot je povedala, abstinira že štiri mesece. Dejala je tudi, da je sprožila ločitveni postopek zaradi nasilja s strani soproga. Državno tožilstvo za 25-letno mater predlaga zaporno kazen v dolžini enega leta in dveh mesecev z delno pogojno obsodbo. Prav tako tožilstvo predlaga, da naj obtožena poravna stroške toksikoloških analiz in izvedenstva.