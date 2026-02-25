  • Delo d.o.o.
MAMI GROZI ZAPOR

Šokanten primer pri sosedih: v urinu komaj triletnega otroka našli kokain

Poleti lani je mama v zagrebškem stanovanju pustila raztresen kokain, s katerim je v stik prišel njen triletni otrok.
Fotografija je simbolična FOTO: Zarko Basic/pixsell Pixsell
Fotografija je simbolična FOTO: Zarko Basic/pixsell Pixsell
M. J.
 25. 2. 2026 | 17:23
 25. 2. 2026 | 17:23
1:48
A+A-

Po poročanju portala index.hr je je občinsko državno tožilstvo Veliki Gorici na Hrvaškem vložilo obtožnico proti 25-letnici. Obtožena je, da je preteklo leto v družinski hiši v Zagrebu konzumirala kokain, del droge pa je pustila raztresene po stanovanju, tako da je v stik z drogo prišel njen triletni otrok. Obtožena je kaznivega dejanja kršitve otrokovih pravic.

Primer so odkrili na nadvse neobičajen način. Kot poroča omenjeni portal, so ga odkrili, potem ko je mama na delovno mesto za analizo prinesla otrokov urin namesto svojega, da bi se izognila pozitivnemu rezultatu na droge. Njen načrt pa se je izjalovil, saj je neuradni test pokazal, da je na droge pozitiven prav otrokov urin. Kasnejša toksikološka preiskava je sicer potrdila tisto, kar je mati želela prikriti – tudi v njeni krvi in urinu so našli prisotnost kokaina.

Abstinira že več mesecev

Obtožena se je v svojem zagovoru branila, da ne ve, kako točno je otrok prišel do droge, incident pa je opisala kot »trenutek šibkosti« po družinskih prepirih. Drogi se želi odpovedati, saj kot je povedala, abstinira že štiri mesece. Dejala je tudi, da je sprožila ločitveni postopek zaradi nasilja s strani soproga. Državno tožilstvo za 25-letno mater predlaga zaporno kazen v dolžini enega leta in dveh mesecev z delno pogojno obsodbo. Prav tako tožilstvo predlaga, da naj obtožena poravna stroške toksikoloških analiz in izvedenstva.

Več iz teme

kokainmamadrogeZagrebsodišče
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
