Šokanten primer: sedemletnica v kritičnem stanju zaradi pijače, ki je vsebovala fentanil

V ameriški zvezni državi Missouri je sedemletna deklica v kritičnem stanju, potem ko je po navedbah policije zaužila pijačo, v kateri sta bila fentanil in metamfetamin. Zaradi dogodka so oblasti aretirale 32-letno Jaslyn Raquelle Crawford, ki jo bremenijo dveh kaznivih dejanj ogrožanja otroka, poroča People.

Policija je 19. aprila posredovala na ulici Olden Avenue v kraju Charlack, potem ko je dekličina mati poklicala številko za nujno pomoč. Deklica je bila v resnem zdravstvenem stanju prepeljana v bolnišnico, kjer je še vedno v kritičnem stanju. Po navedbah policije so preiskovalci med zbiranjem dokazov ugotovili, da je k zdravstvenemu stanju deklice prispevalo zaužitje prepovedanih drog. Analize so pokazale prisotnost fentanila in metamfetamina, preiskovalci pa domnevajo, da sta nevarni snovi prišli v dekličin ledeni napitek.

Sedemletnica spila ledeni napitek

Crawfordova naj bi preiskovalcem povedala, da je v kopalnici dekličine matere uživala prepovedane droge, ko je sedemletnica vstopila v prostor. Policija domneva, da je prav takrat prišlo do stika s pijačo. Pri osumljenki so med osebnimi stvarmi tudi našli prepovedane droge. »Gre za enega tistih tragičnih primerov, na katere naletiš občasno, a imaš občutek, da se preprosto ne bi smeli zgoditi,« je dejal kapetan policije

Tožilstvo okrožja St. Louis je Crawfordovo obtožilo ogrožanja dobrobiti otroka prve stopnje s povzročitvijo hude telesne poškodbe ter ogrožanja dobrobiti otroka z ustvarjanjem velikega tveganja. Odrejena ji je bila denarna varščina v višini 250.000 dolarjev. Na izjemno nevarnost fentanila je opozorila tudi okrožna tožilka Melissa Price Smith. »Že najmanjša količina fentanila in teh smrtonosnih drog lahko pri otroku povzroči prevelik odmerek,« je dejala. Preiskava okoliščin dogodka se nadaljuje.