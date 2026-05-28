Šokantna izpoved: »Izvlekel je spolovilo in šel proti meni, na plaži masturbira vsak dan že šest let ...«

Ko je prejšnji petek prišla na območje priljubljenega kopališča Kopika ob Dravi sprehodit svojega psa, je 41-letna Osiječanka Mirna Ažić ponovno, pravi, doživela to, na kar opozarja zadnjih šest let. Okoli 9.30, v času, ko so bili tam le delavci, ki delajo na Copacabani, je starejši moški najprej poskušal začeti pogovor z njo, nato pa je, kot pravi, izvlekel spolovilo in začel masturbirati.

»Vsako poletje se sprehajam s svojim kužkom ob Dravi. Tudi tokrat sem prišla z vzhodnega vhoda na Kopiko, kjer, bi takoj rekla, že pet let človek v avtomobilu, katerega registrsko številko imam, masturbira, in sem ga velikokrat prijavila,« je začela svojo izkušnjo ta psihologinja in dodala, da je ta moški tokrat, za razliko od prejšnjih izkušenj, šel za njo. Takoj ko jo je videl, pravi, je vzel mobilni telefon in se pretvarjal, da govori, kar je, kot pravi iz izkušenj, običaj ekshibicionistov, da bi bili manj sumljivi. Za to ima, nadaljuje, tudi video dokaze, vendar žal, dodaja, ne more storiti ničesar.

»Spustil je telefon in mi z nadležnim glasom rekel, da govori s sinom, s katerim skupaj hodi na sprehod. Vprašal me je, ali se tudi jaz sprehajam in sončim, ter pripomnil, da bi bilo lepo videti, kako se sončim. Nato je krenil proti mestu, kjer so kavarne, izvlekel spolovilo in se vrnil proti meni, ne da bi prekinil to, kar je nameraval početi,« je nadaljevala Mirna.

Podobne primere prijavlja že polnih šest let

V tistem trenutku se je, pravi, spotaknila in padla v blato, a ko je vstala, dodaja, jo je preplavil adrenalin in začela je glasno kričati nanj. Rekla mu je, da je perverznež, nakar se je zdrznil in pobegnil. »Delavci, ki tam delajo, so me vprašali, ali sem v redu in kaj se je zgodilo. Očitno so slišali kričanje, vendar niso uspeli videti, kaj počne, ker je hodil proti meni, proti vodi,« se spominja Mirna, ki podobne primere, pravi, prijavlja že polnih šest let. Nazadnje je to storila 1. maja.

»Želim, da se vsaka ženska oseba v mestu počuti varno ob kateremkoli delu dneva. Nekoč sem prijavila perverzneža, ki je bil v avtomobilu. Policija je prišla in ukrepala, vendar se je še isti dan vrnil na isto mesto. Ne vem več, kaj storiti,« je obupana Mirna. Po podatkih Policijske uprave Osijek-Baranja so od 1. januarja do 24. maja letos evidentirali skupno sedem prekrškov po 14. členu Zakona o prekrških zoper javni red in mir. Predpisana kazen za navedeni prekršek znaša od 200 do 1000 evrov oziroma kazen zapora v trajanju 30 dni, navaja hrvaška policija, poroča Slobodna Dalmacija.

