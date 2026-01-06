  • Delo d.o.o.
SMRTONOSNI POŽAR

Šokantna resnica po tragediji v Švici: lastnika bar obnovila kar sama, to pa še ni vse

V požaru, ki je zajel lokal Le Constellation je umrlo 40 ljudi, najmlajša žrtev je imela komaj 14 let.
Številne žrtve so bile mlajše od 18 let, najmlajši žrtvi sta bila 14-letnika iz Švice in Francije. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Številne žrtve so bile mlajše od 18 let, najmlajši žrtvi sta bila 14-letnika iz Švice in Francije. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
STA, B. K. P.
 6. 1. 2026 | 17:28
3:58
A+A-

Lokalne oblasti v švicarskem smučarskem letovišču Crans Montana so pet dni po smrtonosnem požaru na novoletni zabavi v baru Le Constellation priznale, da pristojni v zadnjih petih letih na lokaciji niso opravili nobenega inšpekcijskega nadzora na področju požarne varnosti. »Redni inšpekcijski pregledi na področju požarne varnosti v obdobju med letoma 2020 in 2025 niso bili opravljeni. To globoko obžalujemo,« je na novinarski konferenci v alpskem smučarskem središču povedal župan Crans Montane Nicolas Feraud. Inšpekcije, ki so vključevale požarno varnost, so bile pred tem opravljene v letih 2016, 2018 in 2019. Feraud je pojasnil zakonske zahteve, da občinska gasilska brigada opravi letne inšpekcijske preglede v objektih, ki so odprti za javnost. Priznal je, da ne ve, zakaj ti niso bili opravljeni, prav tako bi morali biti inšpektorji med letoma 2015 in 2020 verjetno bolj previdni.

Občina je v izjavi navedla, da je to odkrila po pregledu dokumentov, poslanih tožilstvu kantona Valais. Sodišče bo zdaj preučilo, kakšen vpliv je imela takšna napaka na verigo dogodkov, ki so pripeljali do tragedije, so dodali na občini, ki bo prevzela polno odgovornost, navaja AFP. Lani so inšpektorji v baru Le Constellation opravili pregled akustike, vendar niso odkrili nobenih težav. Feraud je dodal, da med inšpekcijskimi pregledi leta 2019 in pred tem ni nihče omenjal izolacijskega materiala na stropu, ki bi lahko prispeval k hitremu širjenju smrtonosnega požara. Župan Crans Montane je povedal še, da je občina nemudoma prepovedala uporabo vseh vrst ognjemetov v zaprtih prostorih. Feraud je za zdaj izključil možnost svojega odstopa. »Breme in žalost vseh družin bom nosil do konca svojega življenja,« je dejal.

Najmlajši žrtvi stari komaj 14 let

V požaru, ki je izbruhnil na novoletni zabavi v baru Le Constellation, je skupno umrlo 40 ljudi. V ponedeljek so po navedbah švicarske policije vse žrtve identificirali, prav tako tudi vseh 116 poškodovanih v požaru, od katerih jih 83 še vedno okreva v bolnišnicah po Evropi. Številni so mlajši od 18 let, najmlajši žrtvi sta bila 14-letnika iz Švice in Francije. Vzrok požara uradno še ni znan, prve ugotovitve pa kažejo, da so ga najverjetneje povzročile tortne fontane, pritrjene na steklenice penine. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.

Švicarska policija in tožilstvo sta že minuli konec tedna sprožila kazensko preiskavo proti francoskemu paru, ki upravlja z barom. Sumijo ju povzročitve smrti in telesnih poškodb iz malomarnosti ter povzročitve požara iz malomarnosti. Osumljenca sta v izjavi za medije izrazila pretresenost nad dogodkom. Bar Le Constellation je svoja vrata odprl leta 1967. Poročila v občinskih arhivih navajajo, da je omejitev kapacitete sto oseb v pritličju in sto oseb v kleti bara. Fotografije, ki sta jih lastnika posnela leta 2015 med obnovitvenimi deli, za katere nista potrebovala dovoljenja občine, prikazujejo zvočno izolacijsko peno, ki je na stropu pritrjena vse od takrat. Videoposnetek, ki ga je v ponedeljek predvajala švicarska televizija RTS, je pokazal, da je bila nevarnost glede vnetljivosti pene znana že pred leti. Med novoletnim praznovanjem leta 2019, ko so prav tako uporabili steklenice penine s tortnimi fontanami, je namreč eden od zaposlenih v baru opozoril, naj »pazijo na peno«.

V ponedeljek so po navedbah švicarske policije vse žrtve identificirali, prav tako tudi vseh 116 poškodovanih. FOTO: Umit Bektas/Reuters
V ponedeljek so po navedbah švicarske policije vse žrtve identificirali, prav tako tudi vseh 116 poškodovanih. FOTO: Umit Bektas/Reuters

