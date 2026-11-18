Po ponedeljkovi aretaciji še štirih zaposlenih v zagrebški psihiatrični bolnišnici Sveti Ivan – zdravnice, dveh medicinskih sester in zdravstvenega tehnika – na dan prihajajo podrobnosti z njihovega zaslišanja. Četverica, ki je osumljena umora zaradi opustitve dolžnega ravnanja ob smrti 32-letnega Kristiana Josipa Periša, je pred preiskovalci zanikala vsakršno krivdo, poroča hrvaški portal Index. Skupno je v primeru zdaj osumljenih osem oseb: prvi štirje zdravstveni tehniki, ki so že v priporu zaradi suma umora, ter na novo prijeta četverica, ki naj bi v sobi dogajanje opazovala in ga ni preprečila.

Čeprav državno tožilstvo in policija podrobnosti kaznivih dejanj, ki jih očitajo v ponedeljek prijetim zaposlenim, še nista uradno objavila, pa viri blizu preiskave razkrivajo njihovo obrambno strategijo. Osumljenci in njihovi zagovorniki se sprašujejo, zakaj jim tožilstvo očita umor s posrednim naklepom, če pa so takoj, ko je Periš izgubil srčni utrip, začeli z oživljanjem in na pomoč poklicali tudi ekipo nujne medicinske pomoči.

Posebej odmeva njihova razlaga o uporabi blazine, s katero so tehniki 21. oktobra skušali obvladati nekdanjega atleta. Nekateri osumljeni so namreč trdili, da so pacientu blazino res položili na obraz, vendar je bila njegova glava pri tem obrnjena v stran, kar naj bi po njihovih besedah pomenilo, da je ves čas lahko nemoteno dihal.

»Nismo videli udarcev, ker so nam zastirali pogled«

Kristian Periš je odšel mnogo prezgodaj. FOTO: Osebni Arhiv

Del zaslišanih je preiskovalcem zagotavljal, da v sobi sploh niso videli nobenih udarcev, saj naj bi jim štirje tehniki, ki so bili neposredno ob Perišu, zastirali pogled. Ob tem so opozorili, da uradni rezultati sodnomedicinskega in toksikološkega izvedenskega mnenja še vedno niso znani, zaradi česar pravi vzrok smrti sploh še ni potrjen. V svojih zagovorih so zato namigovali na morebitne zaplete zaradi pripravkov in zdravil, ki jih je pokojni jemal.

Kljub takšnim trditvam tožilstvo tudi za to četverico zahteva preiskovalni pripor. Kot razloge navajajo nevarnost vplivanja na priče, ponovitveno nevarnost – saj so vsi še vedno zaposleni v isti bolnišnici – ter posebej težke okoliščine kaznivega dejanja, kar je bil razlog za pripor tudi pri prvih štirih osumljencih.

Odvetniki redkobesedni

Zagovorniki osumljenih po zaslišanju niso želeli dajati obširnih izjav. Odvetnik Ljubo Pavasović Visković, ki zastopa enega izmed novo osumljenih tehnikov, je dejal le, da je njegov varovanec podal obrambo, in dodal, da je bil pripor zanj zahtevan po osnovi, kakršne v svoji praksi še ni doživel – s čimer je ciljal na posebej težke okoliščine kaznivega dejanja. Na vprašanje, ali v nadaljevanju preiskave pričakuje spremembo pravne kvalifikacije dejanja, ni želel odgovarjati: »Imate žrtev, imate strahoto, ki jo je doživela ta družina, po drugi strani pa situacijo, ki pravzaprav ni več v domeni prava in pravosodja, zato zdaj ni niti čas niti mesto, da bi to obširno komentiral.«

Tragična smrt 32-letnega Periša na Hrvaškem sicer še naprej močno odmeva. Družina pokojnega bo 21. novembra na zagrebškem Trgu bana Josipa Jelačića, kot smo že poročali, pripravila spominski shod pod geslom »Ne boste nas zadušili«, na katerega so udeležence pozvali, naj s seboj prinesejo bele blazine in s tem opozorijo na nujnost sprememb pri obravnavi psihiatričnih pacientov.