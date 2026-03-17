Pretresljive obtožbe: zdravnik naj bi zlorabljal mladoletne paciente in jim ponujal drogo

Občinsko državno tožilstvo v Osijeku je na Občinskem sodišču v Osijeku vložilo obtožnico proti 47-letnemu zdravniku, zaposlenemu v Kliničnem bolnišničnem centru Osijek. Očitajo mu več kaznivih dejanj, med drugim spolno zlorabo mladoletnih oseb, kršenje otrokovih pravic ter omogočanje uživanja prepovedanih drog, poroča hrvaški Index.

Po navedbah tožilstva naj bi obtoženi med januarjem 2014 in decembrom 2021 na območju Osiješko-baranjske županije storil več kaznivih dejanj na škodo več otrok. Njegove identitete v skladu z zakonodajo niso razkrili. Obtožnica mu očita tudi, da je med letoma 2018 in 2023 dvema osebama omogočil uživanje prepovedanih drog. Poleg tega naj bi decembra 2025 v svojem stanovanju hranil več različnih vrst prepovedanih substanc z namenom nadaljnje prodaje. Tožilstvo je sodišču predlagalo podaljšanje pripora za obtoženega, saj obstaja nevarnost, da bi kazniva dejanja ponovil.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Med hišno preiskavo zasegli več vrst drog

Zdravnika so policisti aretirali decembra lani. Po takratnih informacijah policije naj bi se v zdravstveni ustanovi v Osijeku do štirih pacientov, ki so bili v času dogodkov mladoletni, vedel neprimerno. Očita se mu, da jih je nagovarjal z neprimernimi besedami, se jih nedostojno dotikal ter jim ponujal prepovedane droge.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Preiskava je pokazala tudi, da naj bi med letoma 2018 in 2023 prepovedane droge omogočal tudi dvema odraslima znancema, danes 35-letni ženski in 35-letnemu moškemu. Med preiskavo njegovega doma, ordinacije in vozila so policisti zasegli več različnih prepovedanih substanc. Med drugim so našli 33 vrečk z marihuano s skupno težo 213,9 grama, več paketov s tabletami droge MDMA, vrečke s kristalno snovjo iste droge ter manjše količine hašiša in amfetamina. Kazenski postopek proti obtoženemu bo potekal na Občinskem sodišču v Osijeku. Sodišče bo presojalo o utemeljenosti obtožb in nadaljnjih pravnih ukrepih.