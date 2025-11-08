Šokantni posnetki gorečega letala, ki se je vžgalo tik po vzletu! Umrlo vsaj 14 ljudi (VIDEO)

Ameriško dostavno podjetje UPS je v petek sporočilo, da je ustavilo lete s tovornimi letali MD-11, potem ko je eno od njih v torek strmoglavilo kmalu po vzletu z letališča v Louisvillu v ameriški zvezni državi Kentucky. V nesreči je bilo ubitih najmanj 14 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zaradi previdnosti in v interesu varnosti smo se odločili, da začasno ustavimo letenje svoje flote MD-11,« so sporočili iz podjetja UPS. Dodali so, da imajo pripravljene načrte za izredne razmere, »da lahko še naprej zagotavljajo zanesljive storitve«.

Za ustavitev letov se je UPS odločil, potem ko je letalo McDonnell Douglas MD-11, ki je bilo na poti v Honolulu na Havajih, v torek strmoglavilo kmalu po vzletu z letališča v Louisvillu. Letalo je zadelo poslovne objekte v bližini letališča, pri čemer je bilo ubitih več ljudi.

Po navedbah preiskovalcev je letalo strmoglavilo zaradi vžiga enega od motorjev, ki je nato med vzletom odpadel. Preiskovalci so že našli črni skrinjici.