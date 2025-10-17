Šokantni prizori iz prestolnice! Eksplozija uničila osemnadstropno stolpnico, več mrtvih: »Celotna stavba se bo zrušila!« (VIDEO)

Zjutraj je romunsko prestolnico Bukarešto na bulvarju Rahova v bližini srednje šole pretresla močna eksplozija. Po prvih poročilih so bili ubiti trije ljudje, najmanj 17 pa je bilo ranjenih, med njimi dva najstnika.

Očividci so lokalnim medijem povedali, da je bila detonacija izjemno močna in da je stresla okoliške stavbe, razbila okna in povzročila paniko med prebivalci.

Dve nadstropji zrušeni

Eksplozija se je zgodila v osemnadstropni stavbi, po prvih poročilih pa sta se zrušili dve nadstropji, spodnja pa so bila močno poškodovana. Romunski mediji so poročali, da so deli fasade in stekla odleteli na bližnjo šolo. Državni sekretar in direktor romunskega oddelka za izredne razmere Raed Arafat je dejal, da so stavbo evakuirali in da obstaja resna nevarnost popolnega zrušitve stolpnice.

Romunske oblasti so aktivirale rdeči intervencijski načrt, najvišjo stopnjo odzivanja v izrednih razmerah, poroča Euronews. Vzrok eksplozije še ni uradno potrjen, vendar po prvih informacijah sumijo na težave pri plinski napeljavi. Preiskava incidenta še poteka.