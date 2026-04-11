Šokiralo ga je, kar je našel med čiščenjem podedovane hiše. Takoj je poklical policijo

V okviru nacionalne preventivne akcije »Manj orožja – manj tragedij« je občan iz Slatine policijskim uslužbencem prostovoljno izročil polavtomatsko puško ter ročno izdelano pištolo, ki ju je našel med čiščenjem podedovane hiše.

»Policijski uslužbenci so orožje prevzeli na varen način. Občanu se zahvaljujemo za odgovorno ravnanje, ki prispeva k varnosti skupnosti,« so ob tem sporočili s Policijske uprave Virovitiško-podravske.

Dodali so še, da občane spominjajo, da lahko še naprej brez kazni prostovoljno izročijo orožje, strelivo ter minsko – eksplozivna sredstva. Ponje bodo usposobljeni policijski uslužbenci in jih prevzeli na varen način.