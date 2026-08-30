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Soproga pokojnega Luke (38): »Ko sem se vrnila z lončkom vode, ga ni bilo več, a v odpustnici piše, da se mu je stanje izboljšalo«

Jasmina je zaradi malomarnosti bolnišnice ostala sama z dvema otrokoma.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 30. 8. 2026 | 12:21
5:18
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Smrt 38-letnega Luke Palatinuša, ki je 20. avgusta umrl v čakalnici urgentnega sprejema Županijske bolnišnice Čakovec, še kar nekaj časa ne bo pojasnjena, predvsem pa pozabljena. Po njegovi smrti v čakalnici je bolnišnica izvedla strokovno analizo in izredni notranji nadzor, družina pa čaka tudi na rezultate obdukcije. Danes je o dogajanju spregovorila njegova žena Jasmina Palatinuš, ki si želi predvsem odgovora na eno vprašanje: zakaj je moral njen mož sploh umreti.

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Luka (38) prišel na urgenco zaradi bolečin v prsih in visokega pritiska. Umrl je v čakalnici (FOTO)

Po njenih besedah je imel Luka že več tednov pred smrtjo zdravstvene težave. Pritoževal se je zaradi težkega dihanja, bolečin v prsih in mravljinčenja v desni roki. Zaradi težav je med dopustom obiskal urgenco na Malem Lošinju, nato 9. avgusta urgentni sprejem v Čakovcu, kamor se je vrnil še zadnjič, 19. avgusta pozno zvečer. Žena pravi, da mu je zdravnik ob obisku 9. avgusta povedal, da težave niso povezane s srcem, temveč s krvnim tlakom. Luka je nato poskušal urediti koronarografijo v čakovski bolnišnici, vendar se je zaradi dolgega čakanja obrnil na zasebno kliniko. Termin je dobil čez dva tedna, vendar ga ni dočakal.

»Komaj je dihal, potil se je in bolela ga je roka«

Na dan smrti se je Luka že zjutraj pritoževal nad bolečinami, njegovo stanje pa se je zvečer izrazito poslabšalo. Po besedah žene ga je močno bolela desna roka in prsni koš, težko je dihal in bil ves prepoten. Zato ga je odpeljala na urgenco v Čakovec. Tja sta prispela okoli 22.20, po njenih navedbah pa je bil sprejet približno 15 minut pozneje. V bolnišnici so mu odvzeli kri, naredili EKG in mu dali zdravila. Nato so ga poslali v čakalnico. Jasmina pravi, da se njegovo stanje kljub temu ni izboljšalo. Luka naj bi ji celo rekel, da želi, da ga odpelje v Varaždin, ker se ne počuti dobro. Sama se zaradi njegovega zdravstvenega stanja ni drznila z njim odpraviti v drug kraj.

Po njenih navedbah mu je tudi tokrat dežurni specializant kardiologije, ki naj bi ga pregledal že 9. avgusta, dejal, da je s srcem vse v redu in da je težava v krvnem tlaku. »Ne razumem, kako lahko oseba, ki se poti, komaj diha, ji mravljinči roka in ima močne bolečine v prsih, sedi zunaj, namesto da bi bila notri na opazovanju in priključena na aparate,« je dejala Jasmina.

Ko se je vrnila z lončkom, ga ni bilo več

V nekem trenutku jo je Luka prosil, naj mu prinese vodo. Ko se je vrnila, ga v čakalnici ni bilo več. Po pripovedovanju ljudi, ki so bili tam, je zaradi bolečine nenadoma dvignil roko in se zgrudil na tla, nakar so poklicali zdravnike. Jasmina pravi, da je oživljanje trajalo približno eno uro. »Dolgo sem jih sama čakala v tisti sobi. Hodila sem v krogu in čakala ... Ko sem videla, da prihajajo trije zdravniki, mi je bilo vse jasno. Vedela sem ...« je povedala v solzah.

Posebej jo je zmotilo tudi dogajanje, kot je zapisano v odpustnem pismu. V njem naj bi bilo navedeno, da je bolnik po prejetem zdravilu občutil izboljšanje in da so po njegovem kolapsu takoj začeli oživljanje. Jasmina trdi, da se ni zgodilo ne eno ne drugo, zato je bolnišnici že poslala uradno zahtevo za popravek podatkov. Prek Facebooka je poiskala tudi ljudi, ki so bili tisto noč v čakalnici. Po njenih besedah se jih je oglasilo več, med njimi tudi moški, ki je pomagal Luko položiti na posteljo in je pripravljen pričati o dogajanju.

Družina še čaka na rezultate obdukcije

Po Lukovi smrti je bila opravljena obdukcija, vendar družina rezultatov še ni prejela. Jasmina poudarja, da pred prejemom uradnih ugotovitev ne želi nikogar obtoževati ali trditi, kaj je bil vzrok njegove smrti. Ob tem opozarja, da je bil njen mož v približno dveh tednih dvakrat na urgentnem sprejemu v Čakovcu in da naj bi ga obakrat pregledal isti specializant kardiologije. Po njenih besedah je Luka večkrat povedal za bolečine v prsih in mravljinčenje v desni roki, vendar naj bi mu bilo pojasnjeno, da težave niso posledica bolezni srca, ampak povišanega krvnega tlaka.

Bolnišnica je po smrti sporočila, da je bila Luki ob prihodu na urgenco takoj določena triažna kategorija glede na njegove navedene težave in zdravstveno stanje. Izvedli so strokovno analizo ter izredni notranji nadzor, za ugotovitev vzroka smrti pa je bila odrejena tudi obdukcija. Jasmina pravi, da želi predvsem opozoriti na svojo izkušnjo, da se podobna tragedija ne bi zgodila še komu. »Ne želim nikogar kriviti, nikogar izpostavljati, želim pa opozoriti druge ljudi in povedati svojo zgodbo, da se to nikoli več ne bi zgodilo nikomur,« je dejala.

Za družino je ostala velika praznina. »Imava dva otroka. Naše življenje nikoli več ne bo enako. To je tragedija, ki nas nikoli več ne bo vrnila v normalnost. Luke ni več ...«.

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