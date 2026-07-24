Sosedje opozarjali mesece na nevarno drevo, a nihče ni ukrepal: zdaj je vzelo dve življenji

Tragična nesreča v mestu Franklin v ameriški zvezni državi Tennessee je vzela življenji 62-letne Georgette Arena in 69-letnega Stephena Lindstroma. Zakonski par se je 19. julija med močnim neurjem vračala z večerje, ko je na njuno vozilo padlo strohnelo drevo. Prizorišče nesreče je bilo pretresljivo. Soseda ga. Jackson je povedala, da je zvok padca sprva zamenjala za grmenje: »Močno je deževalo, takoj nato pa so že prispeli gasilci in reševalna vozila. Resnično so si močno prizadevali, da bi ju rešili.« Reševalci so več ur odstranjevali težko deblo z ukleščenega vozila, a za par ni bilo več pomoči in so ju razglasili za mrtva na kraju nesreče. Sosedje so kasneje razkrili, da so lastnika zemljišča že mesece pred nesrečo opozarjali na nevarno in strohnelo drevo, a ukrepal ni nihče. Preiskavo okoliščin je prevzela državna prometna policija.

Nenadna izguba je globoko prizadela njihove bližnje. Lindsey Krinks, dolgoletna Stephenova prijateljica, je opisala šok ob novici: »Ko sem slišala za nesrečo, in da je bil vpleten Steve, sem pomislila, da moram takoj poklicati Georgette. Nato pa sem v novicah videla, da sta bila v avtomobilu skupaj. To je preprosto srce parajoče.« Lindstroma se je spomnila kot predanega aktivista, ki mu je bilo izjemno mar za ljudi na robu družbe.

Hčerki pokojne Georgette se prav tako težko sprijaznita z družinsko tragedijo. Hči Megan je mamo opisala kot izjemno svetlo osebo in pravo gonilno silo, druga hči Emily pa je dodala: »Občutek je, kot da bi me zadela strela, vse skupaj je neverjetno. Še vedno sem v šoku. Sva v njunem domu, kjer sva živeli leta, in ves čas misliva, da bosta vsak čas stopila skozi vrata.«