Sosedom na ves glas vrtel pesmi Druže Tito in Mlada partizanka, nato pa jih še žalil! Kazen je vrtoglava ...

Na Hrvaškem je 39-letnik zaradi glasnega predvajanja partizanskih pesmi, s katerimi naj bi namerno provociral sosede, dobil 2000 evrov kazni. Sodišče je ugotovilo, da je z glasbo motil sosede in kršil javni red in mir. Sodba še ni pravnomočna. Nenavaden sosedski spor je dobil sodni epilog v okolici Ogulina na Hrvaškem. Tamkajšnji 39-letnik je moral pred sodnika, ker je na svojem dvorišču na ves glas predvajal partizanske pesmi, med drugim Mlada partizanka in Druže Tito. Po ugotovitvah sodišča je to počel namenoma, da bi izzival sosede, s katerimi je že dlje časa v sporu.

Dogodek se je zgodil 9. junija okoli 17. ure v kraju Turkovići Ogulinski. Kot poroča hrvaški Index, je sodbo izreklo občinsko sodišče v Karlovcu, stalna služba v Slunju.

Zvočnik je odnesel za sosedoma

Po pričevanju sosedov, ki jima je sodišče verjelo, je moški na dvorišču vključil skoraj meter visok prenosni zvočnik in glasbo navil tako na glas, da jo je bilo slišati tudi na bližnji ulici. Zakonca, ki sta takrat na dvorišču pripravljala bezgov sok, sta povedala, da je moški najprej predvajal partizanske pesmi, nato pa nadaljeval z drugo glasbo. Ker ju je hrup motil, sta se umaknila na vrt, a jima to ni pomagalo.

Po njunih besedah je 39-letnik zvočnik preprosto vzel in ga odnesel za njima. Postavil ga je približno deset metrov stran, nato pa ju začel še žaliti.

Sosed je na sodišču pojasnil, da je predvajanje partizanskih pesmi razumel kot namerno provokacijo. Obtoženi naj bi ga namreč že prej zmerjal in njega ter njegove prednike označeval za partizane. Zaradi podobnih dogodkov naj bi policijo prvič poklical že aprila, nato pa še dvakrat maja.

Mati trdila, da je glasbo po nesreči vključila sama

Obdolženi je očitke zanikal. Trdil je, da je domov prišel šele okoli 18.30, saj je nameraval izdelati pregrado za bike, ki jih redi družina. Njegova mati je predstavila drugačno različico dogodkov. Povedala je, da je okoli 17. ure sama po nesreči vključila glasbo na mobilnem telefonu, ki naj bi igrala le nekaj minut.

Obramba je vztrajala, da je celoten primer posledica dolgoletnega spora med družinama. Po njihovih trditvah naj bi sosedje, med katerimi je tudi upokojeni policist, s pogostimi prijavami poskušali doseči odstranitev družinske kmetije.

Odvetnica obdolženega je izpodbijala tudi posnetke nadzornih kamer, ki jih je sosed izročil policiji. Trdila je, da je na posnetkih ptičje petje glasnejše od glasbe, s čimer je želela omajati navedbe o prekomernem hrupu.

Sodišče mu ni verjelo

Sodišče pojasnil obrambe ni sprejelo. Pričanje obdolženčeve matere je ocenilo kot pristransko in usmerjeno v zaščito sina. Posnetke nadzornih kamer je sprejelo kot veljaven dokaz ter ugotovilo, da glasnost predvajane glasbe ni skladna z materinimi trditvami, da je glasbo vključila po nesreči in da je trajala le nekaj minut. Poleg tega mati ni znala natančno povedati, kdaj se je sin vrnil domov in kje živi, kar je dodatno vplivalo na verodostojnost njenega pričanja.

Plačati mora 2000 evrov, lahko pa tudi manj

Pri odmeri kazni sodišče ni ugotovilo olajševalnih okoliščin. Moški je bil namreč zaradi kršenja javnega reda in miru pravnomočno kaznovan že dvakrat, v letih 2024 in 2025, pred tem pa tudi zaradi drugih prekrškov. Zato mu je sodišče izreklo najvišjo zakonsko predpisano denarno kazen za ta prekršek, in sicer 2000 evrov.

Ker je po prijetju noč preživel v policijskem pridržanju, so mu ta čas všteli v kazen. Tako mora plačati še 1920,36 evra. Če bo v predpisanem roku poravnal dve tretjini kazni, bo znesek znašal 1280,24 evra. Poleg tega mora plačati še 51,92 evra stroškov postopka.

Sodba še ni pravnomočna, 39-letnik pa ima pravico do pritožbe.