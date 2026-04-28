HURGADA

Šov smrti: predstava ušla izpod nadzora, kobro »spustil« v hlače, moški umrl

Nesrečnik je bil na dopustu v Hurgadi z dvema družinskima članoma.
FOTO: Vovashevchuk/getty Images
M. U.
 28. 4. 2026 | 19:20
Družinske počitnice na priljubljeni destinaciji v Egiptu so se za nemškega turista spremenile v tragedijo, ko je šov s kačami ušel izpod nadzora.

Umoril ženo: v spalnico ji je spustil kobro

Kobro »spustil« v hlače, moški umrl

Sedeminpetdesetletni moški si je v začetku aprila v hotelu v Hurgadi, priljubljenem letovišču na obali Rdečega morja, ogledal predstavo s krotenjem kač. V predstavi sta bili dve kobri oviti okrog vratov članov občinstva. Krotilec kač je nato eno od kač »spustil« v hlače moškega iz Nemčije, nakar ga je ugriznila v nogo, navaja The Guardian.

Kobre so strupenjače z dolgim, vitkim telesom, razvpite zaradi strupa, s katerim omrtvičijo in ubijejo žrtev. Nekatere vrste lahko strup celo pljuvajo, pri čemer ciljajo nasprotnikove oči, da ga oslepijo. Večina jih zraste do dveh metrov, z impresivno dolžino tudi petih metrov izstopa kraljeva kobra. Kot preostale tudi ona v nevarnosti in pripravi na napad v zrak dvigne celo prvo tretjino telesa in nato bliskovito hitro napade.

Policija zvezne dežele Bavarske je v sporočilu za javnost navedla, da je žrtev kazala »jasne znake zastrupitve« in so jo morali oživljati, preden so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je pozneje umrla.

Kobra ga je ugriznila v moškost

Tarča kobre so le redko ljudje, nam se raje ogne, še bolje pa je, da se ji ognemo v velikem loku. Strup kraljeve kobre namreč ubije človeka v le nekaj minutah. Čeprav nima najmočnejšega strupa med kačami, ga z enim samim ugrizom izpusti toliko, da lahko ubije 20 ljudi

Moški je bil iz okrožja Unterallgäu na Bavarskem, na dopustu pa je bil z dvema družinskima članoma. Nemška policija in tožilstvo sta sprožila preiskavo ter čakata na rezultate toksikološke analize. 

Več iz teme

smrtNemčijakačekobraHurgada
ZADNJE NOVICE
20:21
Lifestyle  |  Stil
KORISTNI NAPOTKI

Triki za popoln piknik: če vsak prispeva svoj del, je priprava manj naporna

Majhne, premišljene rešitve pogosto odločajo o tem, ali bo druženje prijetno in sproščeno ali nepotreben vir stresa.
28. 4. 2026 | 20:21
20:17
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRISTALA NA SPODNJI PALUBI

Tragedija na križarki: med družinskimi počitnicami padla z balkona in umrla

Nesreča se je zgodila v bližini otoka Catalina, približno 35 kilometrov od obale južne Kalifornije.
28. 4. 2026 | 20:17
20:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Pozor pri bezgu! Ena napaka vas lahko hitro spravi v težave

Čeprav se zdi, da ga vsi nabiramo in pripravljamo, bezeg spada med tiste rastline, ki jo je treba znati pravilno uporabljati.
Kaja Berlot28. 4. 2026 | 20:00
19:59
Novice  |  Slovenija
NUJNA SEJA

Na odboru DZ burna razprava, predlog spremembe zakona o vladi pa je podprt. Poglejte, kdo vse ga je podprl

Več poslancev je v razpravi na račun kolegov izreklo različne zbadljivke.
28. 4. 2026 | 19:59
19:34
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŠE VEDNO POGREŠANA

Minila štiri leta od skrivnostnega izginotja zmagovalke Big Brotherja! Kaj se je zgodilo z Marijano?

Na mostu čez Savo našli njene stvari, dokumente in mobilni telefon.
28. 4. 2026 | 19:34
19:20
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HURGADA

Šov smrti: predstava ušla izpod nadzora, kobro »spustil« v hlače, moški umrl

Nesrečnik je bil na dopustu v Hurgadi z dvema družinskima članoma.
28. 4. 2026 | 19:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
