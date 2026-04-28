Družinske počitnice na priljubljeni destinaciji v Egiptu so se za nemškega turista spremenile v tragedijo, ko je šov s kačami ušel izpod nadzora.

Kobro »spustil« v hlače, moški umrl

Sedeminpetdesetletni moški si je v začetku aprila v hotelu v Hurgadi, priljubljenem letovišču na obali Rdečega morja, ogledal predstavo s krotenjem kač. V predstavi sta bili dve kobri oviti okrog vratov članov občinstva. Krotilec kač je nato eno od kač »spustil« v hlače moškega iz Nemčije, nakar ga je ugriznila v nogo, navaja The Guardian.

Kobre so strupenjače z dolgim, vitkim telesom, razvpite zaradi strupa, s katerim omrtvičijo in ubijejo žrtev. Nekatere vrste lahko strup celo pljuvajo, pri čemer ciljajo nasprotnikove oči, da ga oslepijo. Večina jih zraste do dveh metrov, z impresivno dolžino tudi petih metrov izstopa kraljeva kobra. Kot preostale tudi ona v nevarnosti in pripravi na napad v zrak dvigne celo prvo tretjino telesa in nato bliskovito hitro napade.

Policija zvezne dežele Bavarske je v sporočilu za javnost navedla, da je žrtev kazala »jasne znake zastrupitve« in so jo morali oživljati, preden so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je pozneje umrla.

Tarča kobre so le redko ljudje, nam se raje ogne, še bolje pa je, da se ji ognemo v velikem loku. Strup kraljeve kobre namreč ubije človeka v le nekaj minutah. Čeprav nima najmočnejšega strupa med kačami, ga z enim samim ugrizom izpusti toliko, da lahko ubije 20 ljudi

Moški je bil iz okrožja Unterallgäu na Bavarskem, na dopustu pa je bil z dvema družinskima članoma. Nemška policija in tožilstvo sta sprožila preiskavo ter čakata na rezultate toksikološke analize.