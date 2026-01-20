  • Delo d.o.o.
ŽELEZNIŠKA NESREČA

Španija žaluje, našli 42. žrtev železniške nesreče

V Španiji se je danes začelo tudi tridnevno žalovanje za žrtvami najhujše železniške nesreče po letu 2013, ki se je zgodila v nedeljo zvečer.
STA, A. G.
 20. 1. 2026 | 19:21
Število smrtnih žrtev nedeljske železniške nesreče v Španiji je naraslo na 42, potem ko so danes v vagonu enega izmed iztirjenih vlakov našli še eno mrtvo osebo, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile regionalne oblasti v Andaluziji. »Popoldne so v enem od vagonov našli novo žrtev, s čimer se je število smrtnih žrtev povečalo na 42,« je v izjavi navedla regionalna vlada Andaluzije. V Španiji se je danes začelo tudi tridnevno žalovanje za žrtvami najhujše železniške nesreče po letu 2013, ki se je zgodila v nedeljo zvečer.

FOTO: Susana Vera Reuters

Vlak zasebne železniške družbe Iryo na poti iz Malage v Madrid se je pri mestu Adamuz deloma iztiril in na sosednjem tiru trčil v nasproti vozeči vlak, ki se je prav tako iztiril. Več kot 120 ljudi je v nesreči utrpelo poškodbe, končno število smrtnih žrtev pa bo po napovedih vlade v Andaluziji znano v dnevu ali dveh, medtem ko gasilci in reševalci še vedno preiskujejo ostanke uničenih vagonov.

Temeljita preiskava obljubljena

Španski premier Pedro Sanchez je v ponedeljek ob obisku prizorišča nesreče obljubil temeljito preiskavo, ki da bo prinesla vse odgovore. Tragični dogodek namreč sproža številna vprašanja, med drugim zato, ker se je zgodil na ravnem odseku proge, ki je bil nedavno prenovljen, oba vlaka pa sta potovala v okviru hitrostnih omejitev.

20:18
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKI STALEŽ

Kljub nefunkcionalni desni strani telesa ga je ZZZS poslal delat: »S pomočjo leve roke lahko dela z desno«

Po hudi delovni nesreči in dolgotrajni rehabilitaciji so pristojne institucije presodile, da je 30-letni Aleksander kljub težkim in trajnim posledicam sposoben za delo.
Kaja Grozina20. 1. 2026 | 20:18
20:00
Lifestyle  |  Stil
PARTNERSTVO

Zakaj nas starejše ženske z mlajšimi partnerji še vedno tako zelo motijo

Razmerja, v katerih je ženska starejša od partnerja, nastavljajo ogledalo družbi.
Danaja Lorenčič20. 1. 2026 | 20:00
19:53
Bulvar  |  Domači trači
ZABAVNA PRIGODA

Ste vedeli, zakaj junaka Miho Deželaka kličejo tudi »Lassie se vrača«? (VIDEO)

Anekdota iz radijske zgodovine priljubljenega voditelja Mihe Deželaka.
20. 1. 2026 | 19:53
19:43
Novice  |  Svet
OBLETNICA

Četrt stoletja wikipedije

Spletno enciklopedijo je oblikovalo razpravljanje o nevtralnosti, strokovnosti in prihodnosti skupnega znanja.
Staš Ivanc20. 1. 2026 | 19:43
19:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽELEZNIŠKA NESREČA

Španija žaluje, našli 42. žrtev železniške nesreče

V Španiji se je danes začelo tudi tridnevno žalovanje za žrtvami najhujše železniške nesreče po letu 2013, ki se je zgodila v nedeljo zvečer.
20. 1. 2026 | 19:21
19:03
Novice  |  Slovenija
MORALNI GREH, A ZAKON JE JASEN

Slovenka tožila moža za 30 tisočakov zaradi varanja in intimnega zavračanja. To je odločilo mariborsko sodišče

Primer iz Maribora kaže, da odškodnina za duševne bolečine v zakonu ni avtomatska niti takrat, ko so dejanja moralno zavržna.
Nina Čakarić20. 1. 2026 | 19:03

