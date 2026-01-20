Španija žaluje, našli 42. žrtev železniške nesreče

Število smrtnih žrtev nedeljske železniške nesreče v Španiji je naraslo na 42, potem ko so danes v vagonu enega izmed iztirjenih vlakov našli še eno mrtvo osebo, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile regionalne oblasti v Andaluziji. »Popoldne so v enem od vagonov našli novo žrtev, s čimer se je število smrtnih žrtev povečalo na 42,« je v izjavi navedla regionalna vlada Andaluzije. V Španiji se je danes začelo tudi tridnevno žalovanje za žrtvami najhujše železniške nesreče po letu 2013, ki se je zgodila v nedeljo zvečer.

FOTO: Susana Vera Reuters

Vlak zasebne železniške družbe Iryo na poti iz Malage v Madrid se je pri mestu Adamuz deloma iztiril in na sosednjem tiru trčil v nasproti vozeči vlak, ki se je prav tako iztiril. Več kot 120 ljudi je v nesreči utrpelo poškodbe, končno število smrtnih žrtev pa bo po napovedih vlade v Andaluziji znano v dnevu ali dveh, medtem ko gasilci in reševalci še vedno preiskujejo ostanke uničenih vagonov.

Temeljita preiskava obljubljena

Španski premier Pedro Sanchez je v ponedeljek ob obisku prizorišča nesreče obljubil temeljito preiskavo, ki da bo prinesla vse odgovore. Tragični dogodek namreč sproža številna vprašanja, med drugim zato, ker se je zgodil na ravnem odseku proge, ki je bil nedavno prenovljen, oba vlaka pa sta potovala v okviru hitrostnih omejitev.